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США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона

Київ • УНН

 • 7678 перегляди

Джаред Кушнер заявив, що США залучатимуть Європу до діалогу з росією та готуватимуть нові тристоронні консультації. Він наголосив на гарантіях безпеки й компромісах.

США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона

Сполучені Штати планують зосередити дипломатичні зусилля на організації прямих переговорів між росією та європейськими країнами. Водночас Вашингтон готує порядок денний наступного раунду тристоронніх консультацій за участю України, США та росії. Про це повідомив американський переговорник Джаред Кушнер у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Кушнер підбив підсумки тижня, протягом якого відновилися консультації між Україною, росією та США, а американські представники здійснили черговий візит до москви.

За його словами, наступним етапом дипломатичних зусиль стане залучення європейських партнерів до безпосереднього діалогу з російською стороною.

У центрі наших зусиль буде пряме взаємодіяння між москвою та європейськими партнерами, а також підготовка порядку денного для наступного раунду тристоронніх переговорів

– зазначив Кушнер.

США заявили про необхідність компромісів для завершення війни

Американський переговорник наголосив, що досягнення тривалого миру потребуватиме серйозних гарантій безпеки для України та конкретних післявоєнних механізмів, які зменшать ризик нового збройного конфлікту.

За його словами, НАТО залишатиметься ключовою основою європейської безпеки. Водночас необхідно розробити додаткові механізми, які дозволять запобігати загостренню майбутніх криз.

Кушнер також прокоментував інформацію про вимоги сторін, яка останнім часом з'являється у ЗМІ.

Він зазначив, що публічно переважно обговорюють максималістські позиції України та росії, тоді як за зачиненими дверима переговорники усвідомлюють необхідність взаємних поступок.

Під час наших закритих переговорів обидві сторони розуміють, що для припинення цієї війни знадобляться практичні компроміси

– заявив Кушнер.

Водночас американський представник не уточнив, коли саме можуть відбутися прямі переговори між москвою та європейськими країнами і чи погодилася російська сторона на такий формат.

путін висунув США ультиматум щодо України та всієї Східної Європи – NYT розкрила вимоги кремля 14.11.26, 07:59 • 21388 переглядiв

Степан Гафтко

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