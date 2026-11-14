путін висунув США ультиматум щодо України та всієї Східної Європи – NYT розкрила вимоги кремля

росія передала США новий перелік вимог щодо України та європейської безпеки, який майже повністю повторює ультиматум кремля від грудня 2021 року, висунутий незадовго до повномасштабного вторгнення. москва хоче обмежити військову співпрацю Заходу не лише з Україною, а й із низкою країн Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

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За інформацією видання, російська сторона виклала свої вимоги в документі від 10 листопада, за два дні до візиту американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до кремля.

Документ не має підпису та належить до формату non-paper – неофіційного дипломатичного документа, який викладає позицію держави, але не створює для неї юридичних зобов'язань.

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The New York Times отримала його від одного з учасників переговорів, а інше джерело підтвердило справжність документа.

кремль фактично повернувся до ультиматуму 2021 року

Як зазначає видання, нові вимоги майже не відрізняються від проєкту договору, який росія оприлюднила в грудні 2021 року.

Тоді москва вимагала повернути військову інфраструктуру НАТО до позицій, які вона займала до 1997 року, фактично обмеживши військову присутність Альянсу в країнах колишнього Варшавського договору.

Тепер кремль знову наполягає на обмеженні військової співпраці західних держав із країнами, які раніше входили до складу СРСР або радянського блоку.

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Водночас росія розширила свої вимоги щодо ядерної зброї. Якщо у 2021 році вони стосувалися передусім США, то тепер аналогічні обмеження москва хоче поширити на Велику Британію та Францію.

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Окремим пунктом російського документа передбачена повна заборона постачання Україні будь-якої продукції військового призначення із західних країн.

При цьому кремль допускає вступ України до Європейського Союзу, але лише за умови, що Київ не братиме участі в оборонному компоненті ЄС.

Співрозмовники The New York Times припускають, що настільки жорсткі вимоги можуть бути початковою переговорною позицією путіна. Надалі російський лідер потенційно може погодитися на окремі поступки під час обговорення нової архітектури європейської безпеки.

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