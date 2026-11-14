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путін вимагає скорочення НАТО як умову переговорів зі США щодо України – Bloomberg

Київ • УНН

 • 86 перегляди

росія пов’язує переговори щодо України з переглядом архітектури безпеки Європи та відмовою НАТО від розширення. москва також вимагає виходу Фінляндії з Альянсу.

путін вимагає скорочення НАТО як умову переговорів зі США щодо України – Bloomberg

росія висунула нову вимогу для проведення мирних переговорів щодо України за посередництва США – перегляд системи європейської безпеки, який передбачає фактичне повернення НАТО до попередніх кордонів. У Європі такі вимоги вважають неприйнятними, однак частина політиків допускає можливість консультацій із москвою. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатичні джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентства, кремль наполягає на зміні так званої архітектури безпеки Європи. Як пояснив один зі співрозмовників Bloomberg, фактично йдеться про відкат НАТО до колишніх кордонів, що є неприйнятним для європейських держав.

Напередодні речник кремля дмитро пєсков також заявив, що росія вимагає від Заходу документально закріпити відмову від подальшого розширення НАТО.

У Європі виникли розбіжності через вимоги росії

За даними Bloomberg, деякі європейські політики, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у закритих обговореннях допускають початок консультацій щодо європейської безпеки паралельно з мирними переговорами.

Однак така ідея викликала різке несприйняття з боку низки держав, які межують із росією. Вони побоюються, що навіть початок подібного діалогу може посилити переговорні позиції кремля.

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Водночас інші європейські посадовці виступають за прагматичний підхід. На їхню думку, консультації з москвою могли б допомогти зберегти участь росії та США в переговорному процесі.

При цьому вони наголошують, що жодних рішень не можна ухвалювати до укладення мирної угоди та без повної згоди всіх членів ЄС і НАТО.

росія також вимагає виходу Фінляндії з НАТО

Раніше Bild повідомляв, що під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація нібито вимагала виходу Фінляндії з НАТО, до якого країна приєдналася у 2023 році.

Крім того, москва виступила проти розміщення військових баз Альянсу в Латвії, Литві та Естонії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у відповідь наголосив, що такі питання не підлягають обговоренню.

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Степан Гафтко

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