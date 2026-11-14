путін вимагає скорочення НАТО як умову переговорів зі США щодо України – Bloomberg

росія висунула нову вимогу для проведення мирних переговорів щодо України за посередництва США – перегляд системи європейської безпеки, який передбачає фактичне повернення НАТО до попередніх кордонів. У Європі такі вимоги вважають неприйнятними, однак частина політиків допускає можливість консультацій із москвою. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатичні джерела, пише УНН.

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За інформацією агентства, кремль наполягає на зміні так званої архітектури безпеки Європи. Як пояснив один зі співрозмовників Bloomberg, фактично йдеться про відкат НАТО до колишніх кордонів, що є неприйнятним для європейських держав.

Напередодні речник кремля дмитро пєсков також заявив, що росія вимагає від Заходу документально закріпити відмову від подальшого розширення НАТО.

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За даними Bloomberg, деякі європейські політики, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у закритих обговореннях допускають початок консультацій щодо європейської безпеки паралельно з мирними переговорами.

Однак така ідея викликала різке несприйняття з боку низки держав, які межують із росією. Вони побоюються, що навіть початок подібного діалогу може посилити переговорні позиції кремля.

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Водночас інші європейські посадовці виступають за прагматичний підхід. На їхню думку, консультації з москвою могли б допомогти зберегти участь росії та США в переговорному процесі.

При цьому вони наголошують, що жодних рішень не можна ухвалювати до укладення мирної угоди та без повної згоди всіх членів ЄС і НАТО.

росія також вимагає виходу Фінляндії з НАТО

Раніше Bild повідомляв, що під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація нібито вимагала виходу Фінляндії з НАТО, до якого країна приєдналася у 2023 році.

Крім того, москва виступила проти розміщення військових баз Альянсу в Латвії, Литві та Естонії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у відповідь наголосив, що такі питання не підлягають обговоренню.

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