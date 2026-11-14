Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg

россия выдвинула новое требование для проведения мирных переговоров по Украине при посредничестве США — пересмотр системы европейской безопасности, который предусматривает фактическое возвращение НАТО к прежним границам. В Европе такие требования считают неприемлемыми, однако часть политиков допускает возможность консультаций с москвой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, кремль настаивает на изменении так называемой архитектуры безопасности Европы. Как объяснил один из собеседников Bloomberg, фактически речь идет об откате НАТО к прежним границам, что неприемлемо для европейских государств.

Накануне пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил, что россия требует от Запада документально закрепить отказ от дальнейшего расширения НАТО.

В Европе возникли разногласия из-за требований россии

По данным Bloomberg, некоторые европейские политики, в частности председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в закрытых обсуждениях допускают начало консультаций по европейской безопасности параллельно с мирными переговорами.

Однако такая идея вызвала резкое неприятие со стороны ряда государств, граничащих с россией. Они опасаются, что даже начало подобного диалога может усилить переговорные позиции кремля.

Только Украина имеет право определять будущее своей территории — генерал НАТО

В то же время другие европейские чиновники выступают за прагматичный подход. По их мнению, консультации с москвой могли бы помочь сохранить участие россии и США в переговорном процессе.

При этом они подчеркивают, что никакие решения нельзя принимать до заключения мирного соглашения и без полного согласия всех членов ЕС и НАТО.

россия также требует выхода Финляндии из НАТО

Ранее Bild сообщал, что во время переговоров в Абу-Даби российская делегация якобы требовала выхода Финляндии из НАТО, к которому страна присоединилась в 2023 году.

Кроме того, москва выступила против размещения военных баз Альянса в Латвии, Литве и Эстонии.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в ответ подчеркнул, что такие вопросы не подлежат обсуждению.

Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте