$45.380.0650.340.14
ukenru
00:37 • 1552 просмотра
Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg
23:55 • 6850 просмотра
Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины — Туск объяснил причину
23:16 • 11340 просмотра
Германия выделит Украине ещё 200 млн евро на зиму — на что направят помощь
22:55 • 12926 просмотра
Трамп 19 ноября встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Китае — среди тем переговоров может быть Украина
22:29 • 14904 просмотра
После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу терактаVideo
21:55 • 15852 просмотра
Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте
21:10 • 41438 просмотра
В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошлоPhoto
13 ноября, 18:09 • 31025 просмотра
14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
20:17 • 20484 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 100 оккупантов — Генштаб
13 ноября, 16:22 • 26227 просмотра
Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2м/с
82%
745мм
Популярные новости
Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю13 ноября, 17:37 • 30492 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией13 ноября, 17:52 • 29590 просмотра
США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь13 ноября, 18:43 • 21020 просмотра
В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроныPhoto21:02 • 10183 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo21:05 • 19039 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 58151 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 59218 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 59878 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 58239 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 59163 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Польша
Реклама
УНН Lite
"Укрпочта" выпустит марку с салом, чесноком и соленьями — когда она появится00:05 • 892 просмотра
Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, но не собирается сдаваться — что заявила звезда23:05 • 2926 просмотра
Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года — певица показала новорождённую дочьPhoto22:05 • 8074 просмотра
Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»21:32 • 8990 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo21:05 • 19138 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Россия связывает переговоры по Украине с пересмотром архитектуры безопасности Европы и отказом НАТО от расширения. Москва также требует выхода Финляндии из Альянса.

Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg

россия выдвинула новое требование для проведения мирных переговоров по Украине при посредничестве США — пересмотр системы европейской безопасности, который предусматривает фактическое возвращение НАТО к прежним границам. В Европе такие требования считают неприемлемыми, однако часть политиков допускает возможность консультаций с москвой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, кремль настаивает на изменении так называемой архитектуры безопасности Европы. Как объяснил один из собеседников Bloomberg, фактически речь идет об откате НАТО к прежним границам, что неприемлемо для европейских государств.

Накануне пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил, что россия требует от Запада документально закрепить отказ от дальнейшего расширения НАТО.

В Европе возникли разногласия из-за требований россии

По данным Bloomberg, некоторые европейские политики, в частности председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в закрытых обсуждениях допускают начало консультаций по европейской безопасности параллельно с мирными переговорами.

Однако такая идея вызвала резкое неприятие со стороны ряда государств, граничащих с россией. Они опасаются, что даже начало подобного диалога может усилить переговорные позиции кремля.

Только Украина имеет право определять будущее своей территории — генерал НАТО12.11.26, 06:26 • 4372 просмотра

В то же время другие европейские чиновники выступают за прагматичный подход. По их мнению, консультации с москвой могли бы помочь сохранить участие россии и США в переговорном процессе.

При этом они подчеркивают, что никакие решения нельзя принимать до заключения мирного соглашения и без полного согласия всех членов ЕС и НАТО.

россия также требует выхода Финляндии из НАТО

Ранее Bild сообщал, что во время переговоров в Абу-Даби российская делегация якобы требовала выхода Финляндии из НАТО, к которому страна присоединилась в 2023 году.

Кроме того, москва выступила против размещения военных баз Альянса в Латвии, Литве и Эстонии.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в ответ подчеркнул, что такие вопросы не подлежат обсуждению.

Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте13.11.26, 23:55 • 15852 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Латвия
НАТО
Финляндия
Литва
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Эстония
Украина