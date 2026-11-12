Только Украина имеет право определять будущее своей территории — генерал НАТО
Киев • УНН
Генерал Джон Стрингер заявил, что Украина должна сама определять будущее своих территорий. Он также отметил удары по российским НПЗ.
В настоящее время мало признаков того, что российский диктатор владимир путин отказался от своих максималистских требований. Об этом в интервью Euronews заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джон Стрингер, сообщает УНН.
Детали
По его словам, цели Украины по обеспечению прекращения огня являются "первоочередными" для НАТО.
Посмотрим, насколько серьезно Россия здесь настроена. Будем надеяться, что это не просто, откровенно говоря, повторение требований, которые, как я уже говорил, восходят к 2022 году
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Отвечая на вопрос об опасениях, что на Украину могут оказывать давление, чтобы она согласилась на изменение своих границ, в частности на отказ от контроля над частями Донецкой и Луганской областей, Стрингер сказал, что только Украина имеет право определять будущее своей суверенной территории.
Что касается территории, то это исключительно вопрос украинцев
Он также высоко оценил успешные украинские операции, направленные против российских нефтеперерабатывающих заводов, и отметил, что западные союзники должны "приветствовать" успех Украины в "нанесении ущерба путину".
"Это наносит ущерб путину. Он думал, что собирается вмешаться, создать новую архитектуру безопасности в Европе, ... и его очень разочаровало то, что этого не произошло. ... То, чего Украина смогла достичь благодаря воображению, инновациям и воле, невероятно, и мы должны отдать этому должное", - добавил Стрингер.
Напомним
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