У москві заявили, що могли б укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО
Київ • УНН
москва допускає пакти про ненапад з окремими членами НАТО в новій архітектурі безпеки Європи. Пропозицію озвучив дипломат олексій дробінін.
У середу високопоставлений російський дипломат олексій дробінін заявив, що москва може укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО в межах нової архітектури безпеки для Європи, яка обговорюється в контексті мирного процесу щодо України, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
володимир мединський, головний перемовник від росії на цих мирних переговорах щодо України — які відновилися цього тижня вперше з лютого, — повідомив у середу, що ідея нової системи безпеки для Європи була центральною темою дводенних переговорів в Абу-Дабі, проте не навів подробиць того, що саме обговорювалося.
олексій дробінін, високопоставлений дипломат міністерства закордонних справ росії, у середу представив низку детальних пропозицій щодо цієї ідеї на конференції з питань безпеки в москві.
Перший варіант, який він озвучив, передбачає створення колективного оборонного альянсу або укладення двосторонніх угод про взаємну допомогу — на зразок тих, що росія має з білоруссю та Північною Кореєю.
Другий варіант, за його словами, включає політичні домовленості про ненадання допомоги супротивникам іншої сторони в разі агресії — подібні до пакту, який москва має з Іраном.
Третій варіант, який він запропонував, — це двосторонні пакти про ненапад.
"Наприклад, домовленості такого роду можуть бути досягнуті, зокрема, з окремими державами-членами НАТО, які в такому разі отримали б, скажімо, додаткові індивідуальні гарантії безпеки з боку російської федерації", — зазначив дробінін на конференції (згідно з відеозаписом його виступу, опублікованим в інтернеті).
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Деякі європейські політики виступають проти будь-якого обговорення загальної архітектури безпеки Європи, стверджуючи, що спершу необхідно досягти прогресу щодо України — зокрема, домовитися про припинення вогню. Водночас представники США дали зрозуміти, що готові до такого обговорення.