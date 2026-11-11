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Техніка

У москві заявили, що могли б укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО

Київ • УНН

 • 1984 перегляди

москва допускає пакти про ненапад з окремими членами НАТО в новій архітектурі безпеки Європи. Пропозицію озвучив дипломат олексій дробінін.

У москві заявили, що могли б укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО

У середу високопоставлений російський дипломат олексій дробінін заявив, що москва може укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО в межах нової архітектури безпеки для Європи, яка обговорюється в контексті мирного процесу щодо України, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

володимир мединський, головний перемовник від росії на цих мирних переговорах щодо України — які відновилися цього тижня вперше з лютого, — повідомив у середу, що ідея нової системи безпеки для Європи була центральною темою дводенних переговорів в Абу-Дабі, проте не навів подробиць того, що саме обговорювалося.

олексій дробінін, високопоставлений дипломат міністерства закордонних справ росії, у середу представив низку детальних пропозицій щодо цієї ідеї на конференції з питань безпеки в москві.

Перший варіант, який він озвучив, передбачає створення колективного оборонного альянсу або укладення двосторонніх угод про взаємну допомогу — на зразок тих, що росія має з білоруссю та Північною Кореєю.

Другий варіант, за його словами, включає політичні домовленості про ненадання допомоги супротивникам іншої сторони в разі агресії — подібні до пакту, який москва має з Іраном.

Третій варіант, який він запропонував, — це двосторонні пакти про ненапад.

"Наприклад, домовленості такого роду можуть бути досягнуті, зокрема, з окремими державами-членами НАТО, які в такому разі отримали б, скажімо, додаткові індивідуальні гарантії безпеки з боку російської федерації", — зазначив дробінін на конференції (згідно з відеозаписом його виступу, опублікованим в інтернеті).

НАТО планує змінити військову стратегію, зосередившись на стримуванні росії - Politico11.11.26, 15:53 • 980 переглядiв

Деякі європейські політики виступають проти будь-якого обговорення загальної архітектури безпеки Європи, стверджуючи, що спершу необхідно досягти прогресу щодо України — зокрема, домовитися про припинення вогню. Водночас представники США дали зрозуміти, що готові до такого обговорення.

Антоніна Туманова

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