В москве заявили, что могли бы заключить пакты о ненападении с государствами - членами НАТО
Киев • УНН
москва допускает пакты о ненападении с отдельными членами НАТО в новой архитектуре безопасности Европы. Предложение озвучил дипломат алексей дробинин.
В среду высокопоставленный российский дипломат алексей дробинин заявил, что москва может заключить пакты о ненападении с государствами — членами НАТО в рамках новой архитектуры безопасности для Европы, которая обсуждается в контексте мирного процесса по Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
владимир мединский, главный переговорщик от россии на этих мирных переговорах по Украине, которые возобновились на этой неделе впервые с февраля, сообщил в среду, что идея новой системы безопасности для Европы была центральной темой двухдневных переговоров в Абу-Даби, однако не привел подробностей того, что именно обсуждалось.
алексей дробинин, высокопоставленный дипломат Министерства иностранных дел россии, в среду представил ряд подробных предложений по этой идее на конференции по вопросам безопасности в москве.
Первый вариант, который он озвучил, предусматривает создание коллективного оборонного альянса или заключение двусторонних соглашений о взаимной помощи — по образцу тех, что россия имеет с беларусью и Северной Кореей.
Второй вариант, по его словам, включает политические договоренности о нен оказании помощи противникам другой стороны в случае агрессии — подобные пакту, который москва имеет с Ираном.
Третий вариант, который он предложил, — это двусторонние пакты о ненападении.
"Например, договоренности такого рода могут быть достигнуты, в частности, с отдельными государствами — членами НАТО, которые в таком случае получили бы, скажем, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности со стороны российской федерации", — отметил дробинин на конференции (согласно видеозаписи его выступления, опубликованной в интернете).
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Некоторые европейские политики выступают против любого обсуждения общей архитектуры безопасности Европы, утверждая, что сначала необходимо добиться прогресса по Украине — в частности, договориться о прекращении огня. В то же время представители США дали понять, что готовы к такому обсуждению.