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НАТО планирует изменить военную стратегию, сосредоточившись на сдерживании россии - Politico

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

НАТО обсуждает приоритет подготовки к масштабному конфликту в Европе вместо одновременного участия в нескольких кризисных операциях. Решение ещё не принято.

НАТО планирует изменить военную стратегию, сосредоточившись на сдерживании россии - Politico

Страны НАТО рассматривают возможность масштабного пересмотра военного планирования Альянса впервые как минимум за два десятилетия. Основным приоритетом хотят сделать подготовку к возможному масштабному конфликту с рф в Европе, а не одновременное обеспечение войск для операций по урегулированию кризисов за пределами Альянса. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов Альянса, пишет УНН.

Детали

32 страны — члены НАТО начали переговоры по новым целевым показателям оборонных возможностей. Они определяют, какие войска и вооружения союзники должны предоставить в случае конфликта, а также как будет распределяться финансирование этих потребностей.

Согласно проекту документа, от стран — членов больше не будут требовать одновременно обеспечивать достаточное количество военнослужащих для масштабной войны в Европе и нескольких меньших операций по урегулированию кризисов. Вместо этого союзники будут планировать свои силы для одного из этих сценариев.

Переговоры касаются документа под названием «Политические указания», который является частью четырехлетнего процесса пересмотра оборонных потребностей Альянса. Ожидается, что новые требования к военным возможностям утвердят до 2029 года, а договоренности по документу должны быть финализированы до февраля.

По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиля Грана, предложение отражает понимание того, что масштабный конфликт в Европе будет иметь приоритет над другими задачами Альянса.

Такой подход также соответствует позиции США, которые призывают НАТО сосредоточиться на основной миссии — защите Европы. В Вашингтоне эту концепцию называют НАТО 3.0.

В то же время предложенные изменения могут вызвать споры между странами — членами. Государства Южной Европы традиционно поддерживают партнерства НАТО и участие Альянса в операциях по урегулированию кризисов. В свою очередь, США, страны Северной Европы и государства восточного фланга выступают за приоритет обороны от России

— подчеркивает издание.

Отмечается, что после окончания холодной войны НАТО переориентировалось преимущественно на операции за пределами своей территории, в частности в Косове, Ираке и Афганистане. Однако полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году заставило Альянс вновь сосредоточиться на обороне Европы.

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Отказ от одновременной подготовки к двум сценариям может быть связан также с ограниченными оборонными бюджетами и необходимостью более эффективно распределять ресурсы. Дополнительным фактором является возможное сокращение американского военного присутствия в Европе.

Вашингтон призывает европейских союзников больше тратить на собственную оборону и сосредоточиться на защите территории НАТО, а не на операциях за ее пределами. В частности, США выступают за отказ от таких задач, как консультативная миссия Альянса в Ираке.

В следующем месяце Пентагон должен представить результаты пересмотра американского военного присутствия в Европе. Документ может предусматривать вывод части американских военнослужащих.

В то же время предложенные изменения не означают автоматического прекращения действующих операций НАТО за рубежом, в частности миссий в Косове и Ираке. Как отметил высокопоставленный представитель Альянса, решение о направлении войск останется политическим

— пишет издание.

Окончательное решение по новым военным приоритетам НАТО еще не принято. Переговоры между союзниками находятся на начальном этапе.

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Ольга Розгон

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