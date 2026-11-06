Кандидат в президенты Франции предлагает выход страны из НАТО и национализацию оборонного сектора
Киев • УНН
Партия Жан-Люка Меланшона предлагает поэтапный выход Франции из НАТО, национализацию оборонных предприятий и развитие собственных возможностей. В отношении Украины выступает за дипломатическое урегулирование и гарантии безопасности.
Партия ультралевого кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона опубликовала официальную предвыборную программу, в которой предлагает вывести страну из НАТО, национализировать часть оборонных предприятий и развивать собственные военные и космические возможности. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
В 222-страничной программе партии «Непокорённая Франция» (France Unbowed) говорится о необходимости немедленного выхода Франции из интегрированного командования НАТО, а впоследствии — и из самой организации.
«Немедленно выйти из интегрированного командования НАТО, а впоследствии, поэтапно, — из самой организации. Отклонить требование Соединённых Штатов направлять 5% ВВП на оборонные расходы», — указано в документе.
В то же время Франция при президентстве Меланшона продолжала бы помогать другим странам Европейского союза в соответствии с договорами ЕС.
Что касается Украины, партия прямо не заявляет о прекращении помощи, однако подчёркивает необходимость дипломатического урегулирования войны. По её мнению, любое мирное соглашение должно предусматривать «коллективные гарантии безопасности — между сторонами конфликта и с остальной Европой».
Также «Непокорённая Франция» выступает за усиление контроля над вооружениями, в частности автономными летальными системами и ядерным оружием.
Отдельное внимание в программе уделили космической политике. Партия выступает против «гонки космических вооружений» и предлагает закрыть космический центр НАТО в Тулузе. В то же время там подчёркивают, что Франция должна иметь средства для обеспечения собственного суверенитета.
В частности, в программе указано, что стране необходимо разработать собственный космический шаттл. Ранее депутаты партии выступали за закупку аппарата Vortex — проекта многоразового орбитального космоплана, который разрабатывает французская компания Dassault Aviation.
Кроме того, партия предлагает увеличить инвестиции в критически важные военные возможности — средства связи, разведки и логистики, которые в настоящее время в основном обеспечивают США через НАТО.
«Их необходимо производить в приоритетном порядке», — подчёркивается в программе.
Также политическая сила предлагает национализировать некоторые из крупнейших оборонных предприятий Франции, в частности ArianeGroup.
Более подробную программу по вопросам обороны опубликуют позже, сообщил POLITICO депутат от «Непокорённой Франции».
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