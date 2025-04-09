В Тулузе двое бездомных использовали похищенную банковскую карточку для покупки лотерейного билета, который выиграл 500 000 евро. Владелец карты предлагает разделить выигрыш, но ворам грозит арест.
Археологи идентифицировали тело французского поэта эпохи Возрождения Жоашена дю Белле в одном из гробов под Собором Парижской
Богоматери. Анализы помогли установить личность 37-летнего мужчины, похороненного в центре собора.
Тысячи людей протестовали по всей Франции против ультраправой партии "Национальное объединение" накануне парламентских выборов,
полиция задержала 7 человек в Париже.
На заводе по переработке батарей на юге Франции вспыхнул пожар, представляющий опасность из-за горючих материалов, которые
содержатся в батареях.
В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с марсельским "Олимпиком", первый матч состоится 15 февраля, а ответный
матч - 22 февраля.