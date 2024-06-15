Тысячи людей во Франции вышли на марш против ультраправого национального митинга RN перед предстоящими выборами в парламент. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу в Париже и разных городах Франции состоялись масштабные протесты, объединившие тысячи людей, которые выступили против ультраправого национального митинга RN перед предстоящими выборами во французский парламент.

После успеха RN на европейских выборах на прошлой неделе полиция отметила, что ожидается участие 350 000 человек, привлечено 21 000 офицеров.

Протесты состоялись в таких городах, как Париж, Марсель, Тулуза, Лион и Лилль.

По оценкам профсоюза CGT, 250 000 человек присоединились только в Париже, а в целом по стране их было 640 000.

Полиция задержала семь человек в Париже, а всего по Франции было 217 000 участников протестов.

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