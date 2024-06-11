Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что французские избиратели сделают "правильный выбор" на досрочных выборах, которые он объявил после того, как ультраправые одержали победу над своим центристским альянсом на воскресном голосовании в ЕС.

Пише УНН із посиланням на France24.

Я уверен в способности французского народа сделать правильный выбор для себя и для будущих поколений - - написал Макрон в понедельник на своей х-странице

справка

Президент Франции Макрон в воскресенье 9 июня распустил Национальное собрание и назначил новые выборы. Эта новость стала неожиданностью для многих, отмечают европейские СМИ.

Фон решения-горькое поражение партии Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент. Более 30% процентов французов проголосовали за Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен – в два раза больше, чем за партию Макрона.

Таким образом, 30 июня и 7 июля французы должны снова пойти на избирательные участки, чтобы проголосовать на новых выборах в Национальное собрание.

Обращение Макрона

"Это решающий момент для прояснения. Я услышал ваше сообщение и ваше беспокойство, и я не оставлю их без ответа ", - сказал Макрон в воскресенье вечером.

Президент отметил, что "Франции нужно четкое большинство". В конце концов, он не мог вести себя так, "как будто ничего не произошло", добавил Макрон.

Дополнение

Аналитики говорят, что Эммануэль Макрон пошел на рискованную авантюру, распустив парламент, чтобы не допустить ультраправое "Национальное объединение" к власти. Второй срок Макрона завершается в 2027 году.

Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС