Макрон сподівається на "правильний вибір" на голосуванні до Національних зборів Франції
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори і призначив нові вибори після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту. Макрон споідвається на "правильний вибір" під час майбутнього голосування.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив впевненість, що французькі виборці зроблять "правильний вибір" на дострокових виборах, які він оголосив після того, як ультраправі перемогли його центристський альянс на недільному голосуванні в ЄС.
Пише УНН із посиланням на France24.
Я впевнений у здатності французького народу зробити правильний вибір для себе і для майбутніх поколінь
Довідка
Президент Франції Макрон у неділю 9 червня розпустив Національну асамблею та призначив нові вибори. Ця новина стала несподіванкою для багатьох, зазначають європейські ЗМІ.
Тло рішення – гірка поразка партії Макрона "Відродження" на виборах до Європарламенту. Понад 30% відсотків французів проголосували за Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен – у два рази більше, ніж за партію Макрона.
Таким чином 30 червня та 7 липня французи мають знову піти на виборчі дільниці, щоб проголосувати на нових виборах до Національних зборів.
Звернення Макрона
"Це вирішальний момент для прояснення. Я почув ваше повідомлення та вашу стурбованість, і я не залишу їх без відповіді ", - сказав Макрон у неділю ввечері.
Президент зазначив, що "Франції потрібна чітка більшість". Зрештою, він не міг діяти так, "ніби нічого не сталося", додав Макрон.
Доповнення
Аналітики кажуть, що Еммануель Макрон пішов на ризиковану авантюру, розпустивши парламент, щоб не допустити ультраправе "Національне об'єднання" до влади. Другий термін Макрона завершується у 2027 році.
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