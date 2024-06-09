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Офіс Макрона розглядає прем'єра Естонії на посаду глави дипломатії ЄС

Офіс Макрона розглядає прем'єра Естонії на посаду глави дипломатії ЄС

Київ • УНН

 • 26815 перегляди

Кабінет Президента Франції Еммануеля Макрона розглядає прем'єр-міністра Естонії Каллас як потенційного наступника Жозепа Борреля на посаді глави дипломатії ЄС.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона розглядає прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас як наступника Жозепа Борреля. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає УНН.

Відзначається, що коли мова йде про посаду глави дипломатії ЄС, ім'я прем'єр-міністра Естонії є найбільш обговорюваним в Брюсселі.

Три французьких чиновника, безпосередньо знайомі з переговорами, підтвердили Politico, що офіс Еммануеля Макрона розглядає Каллас як наступника Борреля. Але всі троє також заявили, що президент Франції залишає відкритими свої варіанти.

"Між Макроном і Каллас існує гарне взаєморозуміння, її дуже люблять, і у них схожі точки зору", - сказав помічник з політичної ліберальної групи "Оновить Європу".

"Вона явно вважається сильною особистістю групи "Оновить Європу". Вона сильний голос, який має вплив за межами своєї країни", - додав він. 

Високопоставлений Східноєвропейський чиновник, анонімно заявив, що є підтвердження від естонських колег щодо переваги Макрона Каллас.

"Вони сказали, що Макрон дав свою згоду на початку цього року", - сказав чиновник.

Крім того, ймовірними претендентами на пост глави дипломатії ЄС є також глава уряду Бельгії Олександр де Кроо і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Доповнення

Politico в січні 2024 року повідомляло, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас претендує на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки після виборів в ЄС в червні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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