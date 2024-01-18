Politico: премьер Эстонии Каллас претендует на должность главы дипломатии ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас претендует на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности после выборов в ЕС в июне, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Существует сценарий, при котором президентами основных институтов ЕС могут стать женщины", - пишет издание.

После выборов в ЕС в июне высшие должности в Европейском совете, Еврокомиссии и Европарламенте, а также главы Европейской службы внешних дел будут распределены между основными политическими группами.

Издание указывает на много разговоров о четырех именах (все женщины) в связи с должностями: Урсула фон дер Ляйен остается председателем Еврокомиссии; Роберта Метсола остается на своей должности в Европарламенте; Метте Фредериксен, нынешний премьер-министр Дании, становится президентом Европейского совета; и Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, которая перейдет на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (короче говоря, верховного представителя ЕС по внешней политике).

"Это команда моей мечты, - сказал один из дипломатов. - Это будет очень сильный сигнал".

Конечно, никаких решений принято не было, отмечает издание. "При выдаче рабочих мест часто случаются сюрпризы (в прошлый раз фон дер Ляйен не была в поле зрения многих людей); и многие имена кандидатов-мужчин продолжают обсуждаться. Кроме того, решение о президенте Европейского парламента больше принадлежит политическим партиям и депутатам Европарламента, чем лидерам стран-членов", - указывает издание.

"Но в этой комбинации есть многое, что могло бы иметь смысл - в сценарии, когда лидеры ЕС, большинство из которых мужчины, решили выбрать полностью женский вариант - включая разделение между политическими группами", - говорится в статье.

Согласно ожиданиям, на которые ссылается издание, Еврокомиссия и Европарламент останутся в руках Европейской народной партии (последняя по крайней мере в течение первых двух с половиной лет мандата, когда ЕНП сможет передать должность президента другой партии). Социалисты получат Европейский совет, а либералы будут руководить Службой внешних дел, дипломатическим подразделением ЕС. Это соответствует тому, что ЕНП и Социал-демократическая партия займут первое и второе места на выборах, а либералы, скорее всего, займут четвертое место, согласно опросу издания.

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