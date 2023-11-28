Каллас, Рютте, Каринш: кто претендует на должность генерального секретаря НАТО
Киев • УНН
Основными претендентами на должность Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года, являются чиновники из Нидерландов, Эстонии и Латвии.
В октябре следующего года истекает срок назначения действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Сейчас главными претендентами на эту должность являются видные чиновники Нидерландов, Эстонии и Латвии. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
Назначение нового генерального секретаря НАТО должно состояться только в июле 2024 года, а срок назначения Столтенберга истекает 1 октября 2024 года.
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Сегодня среди главных кандидатов можно выделить главу правительства Эстонии Каю Каллас, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и действующего министра иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
Дополнение
Недавно в комментарии нидерландскому радио Марк Рютте сказал, что заинтересован в должности генерального секретаря НАТО. В то же время он предположил, что в этом кресле может оказаться другой человек и отметил, что до сих пор там еще никогда не было женщины.
На эту должность в частности может попасть и Кайя Каллас. Находясь в Вашингтоне, она заявила, что заинтересована в том, чтобы занять должность генерального секретаря НАТО.
Кроме того, в ноябре пресс-секретарь латвийского министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша сообщила, что "он готов присоединиться к соревнованию".
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Согласно официальному заявлению он "предложил бы альянсу свой руководящий опыт премьер-министра, четкое понимание российской угрозы, прочную позицию по Украине и подтвержденную способность строителя международного консенсуса".
В то же время представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко во время конференции по вопросам обороны в Брюсселе 21 ноября сказала, что желает видеть руководителем альянса кого-то из стран Восточной Европы, которые до сих пор еще не возглавляли организацию.
Как по мне, то любой новый генеральный секретарь, который будет защищать интересы Украины и будет мобилизовать Альянс нам на помощь, будет лучшим. Итак, будет ли это Марк Рютте или кто-то другой... Но я считаю, что возможно пора, чтобы Альянс посмотрел на регион Восточной Европы. Итак, мое предпочтение, опять же личное, было в том, чтобы увидеть генеральным секретарем представителя Восточной Европы, возможно даже кого-то из соседних стран
Напомним
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед двухдневным заседанием глав МИД стран Альянса заявил, что нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города.
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Каллас, Рютте, Каринш: кто претендует на должность генерального секретаря НАТО
Основными претендентами на должность Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года, являются чиновники из Нидерландов, Эстонии и Латвии.
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