Венгрия досрочно отменила 3-летний запрет на въезд и проживание в стране для командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному «Мадьяр», введённый в августе 2025 года после украинских ударов по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает венгерское издание Magyar Hang, пишет УНН.

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Соответствующее решение обнародовали 18 ноября, а миграционная служба Венгрии уже удалила информацию об ограничении из своего реестра. В Министерстве внутренних дел страны объяснили, что запрет может быть отменён в случае существенного изменения обстоятельств и отсутствия угрозы национальной безопасности.

Как отмечает издание, решение приняли ещё до встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 24 ноября на Закарпатье.

Почему Венгрия запретила «Мадьяру» въезд

В августе 2025 года тогдашний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о запрете Бровди въезжать в страну и Шенгенскую зону в течение 3 лет. Он назвал удары по нефтепроводу «Дружба» посягательством на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии.

Бровди, имеющий венгерское происхождение, тогда резко отреагировал на решение Будапешта, обвинив Сийярто в защите собственных экономических интересов, а не суверенитета страны. В ответ на ограничения в отношении украинского командующего Киев запретил въезд 3 высокопоставленным венгерским военным.

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