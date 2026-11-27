Депутат Госдумы РФ Константин Затулин пожаловался, что граждане Украины уже 3 года проживают в его квартире на средиземноморском побережье Испании, а местные власти якобы не принимают мер для их выселения. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По словам российского депутата, квартиру площадью около 90 кв. м в курортном городе Торревьеха он приобрел в 1997 году в ипотеку, которую выплачивал около 10 лет.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Затулин попал под санкции ЕС, потеряв возможность распоряжаться европейской недвижимостью и посещать страны Шенгенской зоны.

Депутат утверждает, что в 2023 году в его квартиру самовольно заселились украинцы, которые проживают там до сих пор.

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Прошло уже 3 года, а испанские власти делают вид, что никак не могут их выселить – пожаловался Затулин.

По его словам, он вынужден оплачивать электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги, поскольку испанские власти считают их отключение негуманным. Депутат даже призвал посла Испании в России объяснить ситуацию.

Примечательно, что 18 ноября Госдума РФ отклонила законопроект, предусматривавший запрет российским чиновникам и депутатам владеть недвижимостью за рубежом. Инициатива не получила поддержки парламентского большинства.

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