российский депутат пожаловался, что украинцы заняли его квартиру в Испании, а он уже 3 года платит за них коммунальные услуги
Киев • УНН
Константин Затулин утверждает, что украинцы самовольно заселились в его квартиру в Торревьехе в 2023 году. Он до сих пор платит за коммунальные услуги.
Депутат Госдумы РФ Константин Затулин пожаловался, что граждане Украины уже 3 года проживают в его квартире на средиземноморском побережье Испании, а местные власти якобы не принимают мер для их выселения. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
По словам российского депутата, квартиру площадью около 90 кв. м в курортном городе Торревьеха он приобрел в 1997 году в ипотеку, которую выплачивал около 10 лет.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Затулин попал под санкции ЕС, потеряв возможность распоряжаться европейской недвижимостью и посещать страны Шенгенской зоны.
Депутат утверждает, что в 2023 году в его квартиру самовольно заселились украинцы, которые проживают там до сих пор.
Российский депутат возмутился жилищной политикой Испании
Прошло уже 3 года, а испанские власти делают вид, что никак не могут их выселить
По его словам, он вынужден оплачивать электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги, поскольку испанские власти считают их отключение негуманным. Депутат даже призвал посла Испании в России объяснить ситуацию.
Примечательно, что 18 ноября Госдума РФ отклонила законопроект, предусматривавший запрет российским чиновникам и депутатам владеть недвижимостью за рубежом. Инициатива не получила поддержки парламентского большинства.
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