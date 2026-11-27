кирилл дмитриев

Представитель российского диктатора кирилл дмитриев заявил, что обсуждает детали мирного соглашения с Украиной с помощью ИИ. Об этом он рассказал в рамках международной конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2026, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Можно поставить такой вопрос: „А как сделать так, чтобы это соглашение больше отражало российскую позицию, еще более аргументированно отражало те озабоченности, которые есть у россии, и решало их?" Действительно, это очень важный инструмент - отметил он.

Вместе с тем дмитриев не стал уточнять, какими именно моделями он пользуется, но похвалил отечественные разработки в этой сфере.

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Напомним

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