В Николаеве прогремел повторный взрыв: в ОВА говорят, "прилет" был туда же

В Николаеве зафиксирован взрыв, о чем сообщил мэр города Александр Сенкевич. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "прилет" был туда же.