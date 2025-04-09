В результате ночной атаки дронов на Николаев возникло три пожара в жилых домах. Два человека госпитализированы, одному оказали помощь на месте.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким задекларировал более 1,7 млн грн зарплаты за год, Mercedes-Benz за 149 тыс. долларов, несколько квартир и значительные сбережения в наличных.
Оккупанты атаковали дронами типа "Шахед" город Вознесенск Николаевской области. В результате попадания возник пожар на складском объекте, но, к счастью, никто не пострадал.
ВАКС утвердил соглашение с бывшим депутатом Ириной Кормышкиной и ее мужем. Ей назначен условный срок, штраф 68 тыс. грн и обязательство уплатить 20 млн грн в бюджет и 2 млн грн на ВСУ.
ВАКС на два месяца продлил процессуальные обязанности для нардепа Ирины Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении. Ей инкриминируют приобретение активов на сумму, превышающую официальные доходы более чем на 20 млн грн.
В результате ракетного и дронового обстрела Николаева пострадали 7 человек, две женщины погибли, одна из них была беременна. Ситуация контролируемая, последствия атаки ликвидируют.
Российские войска трижды атаковали дронами FPV поселок Дмитровка на Николаевщине, в результате чего погиб 43-летний мужчина. Во время прибытия полиции на место происшествия, враг обстрелял правоохранителей, уничтожив их служебное авто.
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким взял на поруки нардепа Ирину Аллахвердиеву, подозреваемую в незаконном обогащении. Он объяснил это ее сотрудничеством со следствием и тем, что она не скрывается.
ВАКС применил личное поручительство к нардепу Ирине Аллахвердиевой, подозреваемой в незаконном обогащении. Поручителями определены Давид Арахамия и Виталий Ким, на подозреваемую наложен ряд обязанностей.
Вражеские силы атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Зафиксировано 4 атаки на Куцурубскую громаду, удар по Очакову и обстрел акватории Очаковской громады.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека, среди которых 12-летняя девочка. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
Оккупанты атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Благодаря оперативным действиям местных служб и ПВО, жертв и пострадавших нет, уничтожено 3 вражеских БпЛА.
Российские захватчики обстреляли Николаевскую область. ПВО уничтожила беспилотник "Shahed", а вражеские минометы атаковали Очаковскую громаду. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате атаки произошло обесточивание, но большинство потребителей уже восстановлено, пострадавших нет.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об отключении электроэнергии в регионе из-за аварии. Ремонтные работы продлятся несколько часов, если не возникнут дополнительные проблемы.
На Николаевщине произошли несколько вражеских атак, включая удары дронов и ракет. Повреждены частные дома и линия электропередач, но обошлось без жертв.
В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.
Ночью Николаев подвергся ракетному удару С-300, в результате которого погибла женщина и пострадали 16 человек. Повреждены инфраструктурные объекты, жилые дома и автомобили.
Серия взрывов в Николаеве привела к гибели одного человека и ранения 11 человек, среди которых есть тяжелораненые. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об инциденте, Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.
российские войска атаковали Николаевскую область дронами «шахед». В результате попадания одного из БПЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства.
В Николаеве зафиксирован взрыв, о чем сообщил мэр города Александр Сенкевич. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "прилет" был туда же.
Силы ПВО Николаевщины сбили 4 дрона "Shahed". Враг атаковал инфраструктуру Николаева ракетами и обстрелял Куцурубскую общину, повредив дома и объекты. Пострадавших нет.
В Куцурубской громаде Николаевского района зафиксирована атака вражеского дрона типа FPV. По сообщению председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате нападения никто не пострадал.
В ночь на 8 октября силы ПВО Николаевской области уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136". По информации, обстрелов территории области не было.
Вечером 4 октября армия рф атаковала объект инфраструктуры в Николаеве, вероятно крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Пострадавших нет. Днем состоялся артобстрел Галициновской общины.
Вражеские войска нанесли удары по Николаевской области. FPV-дрон атаковал Куцурубскую громаду, а Очаков подвергся артиллерийским обстрелам. К счастью, пострадавших нет.
Оккупационные войска совершили несколько артиллерийских обстрелов и дроновых атак на Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевщины. Обстрелы не привели к пострадавшим, сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
Вражеские дроны атаковали Куцурубскую громаду Николаевского района. По сообщению председателя ОВА Виталия Кима, атаки произошли 1 октября в 14:17 и в 03:36, пострадавших нет.
Куцурубская община Николаевской области подверглась атакам FPV-дронов, в результате чего поврежден грузовик. Ночью силами ПВО уничтожено четыре беспилотника типа "шахед".
Ночью на Николаевщине ПВО сбила 4 дрона типа «Shahed 131/136». В результате атаки повреждено учебное заведение в Шевченковской громаде. За сутки из-за обстрелов рф пострадало двое мирных жителей.