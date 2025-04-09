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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27789 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Виталий Ким

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В Николаеве из-за атаки "шахедов" возникли пожары, есть раненые

В результате ночной атаки дронов на Николаев возникло три пожара в жилых домах. Два человека госпитализированы, одному оказали помощь на месте.

Война • 5 апреля, 21:29 • 6909 просмотра

Ким задекларировал четыре квартиры в Николаеве и более 1,7 миллиона заработной платы

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким задекларировал более 1,7 млн грн зарплаты за год, Mercedes-Benz за 149 тыс. долларов, несколько квартир и значительные сбережения в наличных.

политика • 31 марта, 12:16 • 44641 просмотра

рф атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе: занялся пожар

Оккупанты атаковали дронами типа "Шахед" город Вознесенск Николаевской области. В результате попадания возник пожар на складском объекте, но, к счастью, никто не пострадал.

Общество • 28 марта, 00:34 • 20733 просмотра

ВАКС утвердил соглашение с экс-депутатом Кормышкиной: 5 лет заменили на условный срок

ВАКС утвердил соглашение с бывшим депутатом Ириной Кормышкиной и ее мужем. Ей назначен условный срок, штраф 68 тыс. грн и обязательство уплатить 20 млн грн в бюджет и 2 млн грн на ВСУ.

политика • 21 марта, 11:57 • 12694 просмотра

Суд еще на два месяца продлил обязанности нардепу Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении

ВАКС на два месяца продлил процессуальные обязанности для нардепа Ирины Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении. Ей инкриминируют приобретение активов на сумму, превышающую официальные доходы более чем на 20 млн грн.

Криминал и ЧП • 19 декабря, 10:00 • 14816 просмотра

В Николаеве количество пострадавших возросло до 7, две женщины погибли - Ким

В результате ракетного и дронового обстрела Николаева пострадали 7 человек, две женщины погибли, одна из них была беременна. Ситуация контролируемая, последствия атаки ликвидируют.

Общество • 17 ноября, 13:48 • 33389 просмотра

россияне атаковали дронами Николаевскую область: есть погибший и уничтожено авто полиции

Российские войска трижды атаковали дронами FPV поселок Дмитровка на Николаевщине, в результате чего погиб 43-летний мужчина. Во время прибытия полиции на место происшествия, враг обстрелял правоохранителей, уничтожив их служебное авто.

Война • 27 октября, 13:07 • 51756 просмотра

Ким рассказал, почему взял на поруки нардепа Ирину Аллахвердиеву

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким взял на поруки нардепа Ирину Аллахвердиеву, подозреваемую в незаконном обогащении. Он объяснил это ее сотрудничеством со следствием и тем, что она не скрывается.

политика • 24 октября, 07:40 • 17890 просмотра

Поручители Ким и Арахамия: суд отпустил народного депутата Аллахвердиеву на поруки

ВАКС применил личное поручительство к нардепу Ирине Аллахвердиевой, подозреваемой в незаконном обогащении. Поручителями определены Давид Арахамия и Виталий Ким, на подозреваемую наложен ряд обязанностей.

политика • 23 октября, 14:43 • 29466 просмотра

Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

Вражеские силы атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Зафиксировано 4 атаки на Куцурубскую громаду, удар по Очакову и обстрел акватории Очаковской громады.

Общество • 22 октября, 04:37 • 92341 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания

В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека, среди которых 12-летняя девочка. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

Общество • 21 октября, 05:01 • 39526 просмотра

Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронов и артиллерии отбиты

Оккупанты атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Благодаря оперативным действиям местных служб и ПВО, жертв и пострадавших нет, уничтожено 3 вражеских БпЛА.

Общество • 21 октября, 04:41 • 39658 просмотра

Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет

Российские захватчики обстреляли Николаевскую область. ПВО уничтожила беспилотник "Shahed", а вражеские минометы атаковали Очаковскую громаду. К счастью, обошлось без пострадавших.

Общество • 20 октября, 05:20 • 46191 просмотра

россияне атаковали энергоинфраструктуру на Николаевщине: есть обесточивание

Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате атаки произошло обесточивание, но большинство потребителей уже восстановлено, пострадавших нет.

Общество • 17 октября, 04:41 • 17415 просмотра

В Николаевской области обесточивания из-за аварии, восстановление ожидается через несколько часов - ОВА

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об отключении электроэнергии в регионе из-за аварии. Ремонтные работы продлятся несколько часов, если не возникнут дополнительные проблемы.

Общество • 16 октября, 07:15 • 12674 просмотра

Николаевщина подверглась вражеским атакам: повреждены дома

На Николаевщине произошли несколько вражеских атак, включая удары дронов и ракет. Повреждены частные дома и линия электропередач, но обошлось без жертв.

Общество • 16 октября, 04:29 • 17320 просмотра

Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23

В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.

Война • 15 октября, 07:48 • 14556 просмотра

Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла

Ночью Николаев подвергся ракетному удару С-300, в результате которого погибла женщина и пострадали 16 человек. Повреждены инфраструктурные объекты, жилые дома и автомобили.

Общество • 15 октября, 04:29 • 48458 просмотра

В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

Серия взрывов в Николаеве привела к гибели одного человека и ранения 11 человек, среди которых есть тяжелораненые. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об инциденте, Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.

Общество • 15 октября, 01:08 • 106589 просмотра

В Николаевской области из-за попадания дрона загорелось фермерское хозяйство из-за попадания дрона

российские войска атаковали Николаевскую область дронами «шахед». В результате попадания одного из БПЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства.

Общество • 12 октября, 05:03 • 35390 просмотра

В Николаеве прогремел повторный взрыв: в ОВА говорят, "прилет" был туда же

В Николаеве зафиксирован взрыв, о чем сообщил мэр города Александр Сенкевич. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "прилет" был туда же.

Война • 10 октября, 09:14 • 13695 просмотра

ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

Силы ПВО Николаевщины сбили 4 дрона "Shahed". Враг атаковал инфраструктуру Николаева ракетами и обстрелял Куцурубскую общину, повредив дома и объекты. Пострадавших нет.

Общество • 10 октября, 05:01 • 26995 просмотра

Враг атаковал Николаевскую область дроном FPV: пострадавших нет

В Куцурубской громаде Николаевского района зафиксирована атака вражеского дрона типа FPV. По сообщению председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате нападения никто не пострадал.

Общество • 9 октября, 04:30 • 35965 просмотра

На Николаевщине сбиты три беспилотника "Shahed" на Николаевщине

В ночь на 8 октября силы ПВО Николаевской области уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136". По информации, обстрелов территории области не было.

Война • 8 октября, 04:32 • 16498 просмотра

россияне в Николаеве атаковали инфраструктурный объект - ОВА

Вечером 4 октября армия рф атаковала объект инфраструктуры в Николаеве, вероятно крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Пострадавших нет. Днем состоялся артобстрел Галициновской общины.

Общество • 5 октября, 05:09 • 32053 просмотра

Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Вражеские войска нанесли удары по Николаевской области. FPV-дрон атаковал Куцурубскую громаду, а Очаков подвергся артиллерийским обстрелам. К счастью, пострадавших нет.

Общество • 4 октября, 04:38 • 42167 просмотра

Николаевщина подверглась артиллерийским и дроновым атакам оккупантов: без жертв

Оккупационные войска совершили несколько артиллерийских обстрелов и дроновых атак на Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевщины. Обстрелы не привели к пострадавшим, сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Общество • 3 октября, 04:42 • 24754 просмотра

Дроны атаковали Николаевскую область: обошлось без пострадавших

Вражеские дроны атаковали Куцурубскую громаду Николаевского района. По сообщению председателя ОВА Виталия Кима, атаки произошли 1 октября в 14:17 и в 03:36, пострадавших нет.

Общество • 2 октября, 04:35 • 44267 просмотра

Николаевщина подверглась вражеским атакам дронами: поврежден грузовик

Куцурубская община Николаевской области подверглась атакам FPV-дронов, в результате чего поврежден грузовик. Ночью силами ПВО уничтожено четыре беспилотника типа "шахед".

Война • 1 октября, 04:46 • 29755 просмотра

На Николаевщине ночью сбили 4 "шахеды", из-за атаки рф повреждено учебное заведение

Ночью на Николаевщине ПВО сбила 4 дрона типа «Shahed 131/136». В результате атаки повреждено учебное заведение в Шевченковской громаде. За сутки из-за обстрелов рф пострадало двое мирных жителей.

Война • 29 сентября, 08:00 • 17935 просмотра