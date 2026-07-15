Федоров теряет пост министра обороны, Зеленский предложит на его место Клименко - нардеп
Киев • УНН
Нардеп Железняк сообщил, что президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Федоров не сохранит пост из-за провала реформы ТЦК.
Михаил Федоров, вероятно, не сохранит пост министра обороны. Президент Украины предложит на должность Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Зеленский сказал, что не может выбирать между Сырским и Федоровым. И сказал, что последний провалил реформу ТЦК
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны15.07.26, 16:53 • 20796 просмотров