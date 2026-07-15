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Федоров теряет пост министра обороны, Зеленский предложит на его место Клименко - нардеп

Киев • УНН

 • 2066 просмотра

Нардеп Железняк сообщил, что президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Федоров не сохранит пост из-за провала реформы ТЦК.

Федоров теряет пост министра обороны, Зеленский предложит на его место Клименко - нардеп

Михаил Федоров, вероятно, не сохранит пост министра обороны. Президент Украины предложит на должность Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Зеленский сказал, что не может выбирать между Сырским и Федоровым. И сказал, что последний провалил реформу ТЦК

 - написал Железняк, комментируя заседание фракции "Слуга народа".

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Антонина Туманова

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