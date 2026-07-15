Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны

После отставки Кабинета министров вместе с премьер-министром Юлией Свириденко интрига вокруг нового состава правительства только усилилась. Больше всего вопросов сейчас вызывает будущее министра обороны. Президент Владимир Зеленский еще не принял решение относительно Михаила Федорова, тогда как среди возможных кандидатов называют министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова. Эксперты отмечают, что хотелось бы иметь министра, который будет долго на своей должности, а также подчеркивают, что будущая потенциальная замена Федорову точно не должна принести вред государству, пишет УНН.

Детали

После того, как Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра, правительственные министры автоматически ушли в отставку, ведь по Конституции Украины отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства.

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Основным и единственным кандидатом на пост премьер-министра является руководитель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий, который в среду представил фракции "Слуга народа" видение работы правительства.

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Однако, если Корецкий будет определять министров на должности, то по Конституции назначение министров иностранных дел и министра обороны происходит по представлению Президента Украины.

Поэтому сейчас переназначение Федорова на должности зависло в воздухе. Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, решение относительно назначения министра обороны будет принято во вторник вечером, поэтому пока неизвестно, останется ли Михаил Федоров на своей должности.

Сам Президент Зеленский заявил, что еще не принял решение, будет ли Михаил Федоров занимать должность министра обороны в новом Кабмине.

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Некоторые из нардепов утверждают, что на должность министра обороны может быть назначен глава МВД Игорь Клименко, или руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Однако, в соответствии с положением "О Министерстве обороны Украины", Министерство обороны возглавляет министр, которого из числа гражданских лиц назначает на должность по представлению Президента Украины и увольняет с должности Верховная Рада Украины.

Кирилл Буданов, которого в январе было назначено руководителем Офиса Президента, а до этого возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны, имеет звание генерал-лейтенанта ГУР.

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Также отметим, что это уже будет четвертое переназначение министра обороны за время полномасштабного вторжения рф в Украину. Ранее эту должность занимали Алексей Резников, Рустем Умеров и Денис Шмыгаль.

В комментарии УНН заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков отметил, что не связывает возможное неназначение Федорова министром обороны с растущей его популярностью, что могло бы повысить его рейтинг и обойти Президента Зеленского.

Конечно, Михаил Федоров является одним из самых популярных представителей в целом правительства, но его личный рейтинг не идет ни в какое сравнение с рейтингами того же Зеленского, Буданова или Залужного. Поэтому с этим утверждением согласиться точно нельзя - говорит Бронжуков.

По его мнению, большинство замен, которые были раньше, руководствовались исключительно желанием повысить эффективность ВСУ.

Хотелось бы иметь министра, который будет долго на своей должности. Но я думаю, что большинство замен, которые мы видели ранее, Зеленский руководствовался, в первую очередь, желанием повысить эффективность Вооруженных Сил Украины. Конечно, в целом, если сравнивать кандидатуры, которые были предыдущие и сегодняшние, то Федоров выглядит наиболее эффективным. В момент исполнения его полномочий удалось договориться, например, с Илоном Маском, и россиянам отключили Starlink. Плюс мы видим действительно большие успехи в дронах, которые последние полгода стали довольно привычными, но эти результаты действительно впечатляют. Поэтому, когда мы говорим о ротациях, конечно, надо понимать, что потенциальная замена точно не должна принести вред государству - добавляет Бронжуков.

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Он подчеркивает, что Федоров как раз и выделяется на фоне своих предшественников четкой визией и видением того, как должны развиваться Вооруженные Силы, а именно в контексте их эффективности, которая основана на Big Data, что является признаком такого современного, модерного подхода, который и в мире выглядит очень качественно.

Отвечая на вопрос о том, что отставка Федорова может остановить начатую им реформу закупок и defense-технологий, эксперт заявил, что это опасение соответствует на 100%

В целом есть большое опасение насчет довольно неожиданной потенциальной смены министра обороны, и хотелось бы увидеть ситуацию, в которой ему дадут возможность довести все инициативы до логического завершения - добавляет эксперт.

Также в контексте помощи от партнеров, сможет ли замена Федорова повлиять на пакеты военной помощи, Бронжуков отметил, что, в первую очередь, это полномочия и парафия Владимира Зеленского.

Министры обороны уже играют там второстепенную роль. Хотя, конечно, если мы говорим о построении долгосрочных, доверительных, понятных отношений, то лучше иметь одну персону, которая имеет положительный образ, хорошие связи с нашими западными партнерами. Конечно, это все только играет в плюс в контексте построения устойчивых коалиций, которые положительно влияют на обеспечение нашей армии помощью со стороны партнеров - резюмировал эксперт.

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