Корецкий представил фракции "Слуга народа" видение работы правительства, его опыт считают полезным - Арахамия
Киев • УНН
Глава Нафтогаза Сергей Корецкий провел встречу с фракцией "Слуга народа" по приоритетам Кабмина. Среди ключевых задач — поддержка людей, подготовка к отопительному сезону и укрепление Сил обороны.
Фракция «Слуга народа», формирующая монобольшинство в парламенте, провела встречу с претендентом на должность Премьер-министра Сергеем Корецким, возглавляющим «Нафтогаз», где он изложил видение работы, структуры и приоритеты правительства, сообщил глава фракции, нардеп Давид Арахамия в среду в соцсетях, пишет УНН.
Провели заседание фракции, встретились с Сергеем Корецким, пообщались о его видении работы Кабинета Министров, структуры правительства. Среди приоритетов работы правительства Сергей Корецкий назвал поддержку людей, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны, защиту инфраструктуры
Со слов главы фракции «Слуга народа», «Сергей Корецкий имеет весомый опыт в корпоративном и государственном секторе, хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте», в «Нафтогазе». Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории».
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