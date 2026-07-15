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Пакет министров нового правительства ожидается к вечеру, фракция соберется с Президентом - нардеп

Киев • УНН

 • 2550 просмотра

Нардеп Железняк сообщил, что к вечеру сформируют пакет министров, а завтра планируют назначить всех, включая МИД и Минобороны. Минресурсов разделят на Минэкономики и экологии, а также создадут Минагрополитики.

Пакет министров нового правительства ожидается к вечеру, фракция соберется с Президентом - нардеп

Пакет министров нового правительства по итогам работы фракции «Слуга народа» ожидается к вечеру, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

По правительству от фракции Слуги: к вечеру будет сформирован пакет министров. Завтра попробуют всех министров назначить + МИД и Минобороны

- написал Железняк.

Со слов нардепа, «Минресурсов разделяют на Минэкономики и экологии / Министерство аграрной политики (Тарас Высоцкий). Минвосстановления разделяют: на Минрегионов (Виталий Безгин) и Мининфра. Также возможно будет новое министерство по делам ВПЛ».

«Пока на фракции Слуги ничего интересного не происходит. Задают вопросы Корецкому. На вечер (после 18:00) назначили еще одну фракцию, уже с Президентом. Там будет больше деталей. Скорее всего, формальное представление от коалиции на назначение Премьера будет после фракции», - указал Железняк.

С его слов, на утреннем заседании фракции монобольшинства собралось «где-то депутатов 50 (возможно меньше) + Сергей Корецкий».

"Слуга народа" собирается внести представление на назначение Корецкого премьером - нардеп15.07.26, 09:28 • 3792 просмотра

Юлия Шрамко

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