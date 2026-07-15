"Слуга народа" собирается внести представление на назначение Корецкого премьером - нардеп

Парламентская фракция "Слуга народа" в среду, как ожидается, формально внесет представление на назначение Премьер-министром Сергея Корецкого, возглавляющего Группу Нафтогаз, голосование в Верховной Раде ожидается в четверг, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду в соцсетях, пишет УНН.

На 9:30 соберется фракция "Слуга народа". Без Президента, но формально внесет представление на назначение Корецкого Премьером - написал Железняк.

По его словам, "сегодня все фракции и группы уже получили приглашение от Сергея Корецкого провести встречу. Мы с ним на 15:30 встречаемся". Это, кстати, первый из 4-х Премьеров, который сам инициировал процедуру консультаций", - отметил он.

"Параллельно Президент проводит свои встречи по кадрам. В частности, где-то скоро должна быть его встреча с Михаилом Федоровым и узнаем решение по Минобороны. Я уже писал, что перечень кадровых ротаций может быть шире, чем только правительство", - указал Железняк.

По его словам, сегодня в Раде "пока повестка дня очень простая и без кадров".

"Вечером будет еще одна фракция Слуги, уже с Президентом. Там должны объявить уже список почти всех кадровых ротаций и назначений", - добавил он.

"Завтра с 10:00 Рада начнет назначение Премьера и министров (как списком, так и отдельно МИД и Минобороны)", - сообщил Железняк.

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