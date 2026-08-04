Италия объявила красный уровень опасности в 25 городах из-за жары
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Италии установило максимальный уровень тревоги для большинства крупных городов из-за аномальной жары. Температура достигнет 38-39 градусов, а в отдельных зонах до 40 градусов.
Министерство здравоохранения Италии объявило максимальный уровень тревоги - красный - для 25 из 27 крупных городов страны, предупреждая о высоком риске для здоровья не только для уязвимых категорий, но и для всего населения. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что вне списка остаются только Мессина и Реджо-ди-Калабрия, тогда как остальная часть страны продолжает бороться с аномально высокими температурами и духотой.
Одновременно Гражданская защита объявила "желтое" предупреждение из-за риска грозы в некоторых районах Абруццо, Умбрии и Сицилии, хотя в целом погодную картину, как и прежде, будет определять африканский антициклон
Указывается, что, согласно последним метеорологическим сводкам, Италия еще несколько дней останется под влиянием мощного субтропического антициклона, охватывающего значительную часть Средиземноморья. Устойчивое поле высокого давления заблокирует приход атлантических фронтов.
"Температура будет держаться значительно выше климатической нормы для этого периода. В Центральной Италии и на большей части Паданской равнины дневные максимумы повсеместно достигнут 38-39 градусов, а в наиболее подверженных накоплению тепла зонах возможны пики, близкие к 40 градусам", - пишет издание.
Напомним
Лесные пожары в Европе нанесли ущерб на 3,1 млрд евро только для пяти стран еврозоны. Реальные потери могут быть значительно выше из-за повреждения имущества и туристических сбоев.
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