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Рядом с Неаполем произошло самое мощное за десятилетие землетрясение в Италии

Киев • УНН

 • 7714 просмотра

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе вулканической кальдеры Кампи-Флегрей. Толчки привели к отключению электроэнергии и повреждению зданий, жертв нет.

Рядом с Неаполем произошло самое мощное за десятилетие землетрясение в Италии

Мощное землетрясение произошло рядом с итальянским Неаполем в районе вулканической кальдеры Кампи-Флегрей, став одним из сильнейших за последние десятилетия. Об этом сообщают ANSA и Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV), пишет УНН.

Детали

По данным INGV, эпицентр землетрясения залегал на глубине около 3 километров в районе Флегрейских полей (Campi Flegrei) – большой вулканической кальдеры к западу от Неаполя. По предварительным оценкам, магнитуда подземных толчков достигла 4,7, что делает это землетрясение одним из самых мощных в районе за последние 40 лет.

Подземные толчки ощутили жители Неаполя и соседнего города Поццуоли. В некоторых районах поднялись облака пыли, со склонов на дороги осыпались камни, а также были повреждены отдельные автомобили.

Остановлено движение поездов и проверяется инфраструктура

По информации ANSA, в нескольких кварталах Неаполя произошло отключение электроэнергии. Из соображений безопасности власти временно приостановили движение местных железнодорожных маршрутов, пока специалисты проверяли состояние инфраструктуры.

По состоянию на вечер официальной информации о погибших или пострадавших не поступало. В то же время местные СМИ сообщают о незначительных повреждениях зданий в Поццуоли. На месте работают технические службы, которые обследуют жилые дома и объекты инфраструктуры.

Флегрейские поля считаются одним из самых активных вулканических районов Европы. Здесь регулярно фиксируют серии небольших землетрясений из-за явления брадисейсма – медленного поднятия и опускания земной поверхности, связанного с вулканическими процессами под кальдерой. Однако толчки такой силы случаются значительно реже и каждый раз привлекают повышенное внимание сейсмологов и местных властей.

После землетрясения службы гражданской защиты и специалисты INGV продолжают мониторинг ситуации. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и быть готовыми к возможным повторным подземным толчкам.

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Степан Гафтко

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