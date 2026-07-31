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Землетрясение в Японии: число жертв возросло до 34, нарушены цепочки поставок автомобилей и чипов

Киев • УНН

 • 5375 просмотра

Землетрясение магнитудой 7,1 на юге Японии унесло 34 жизни и нарушило работу заводов, в частности Toyota. Производители микросхем и автозапчастей оценивают ущерб, восстановление продолжается.

Землетрясение в Японии: число жертв возросло до 34, нарушены цепочки поставок автомобилей и чипов
Mainichi

Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Японии возросло до 34, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Мощное землетрясение, произошедшее на этой неделе на юге Японии, выявило уязвимость производственных цепочек поставок страны через десять лет после разрушительного землетрясения в том же регионе, которое вызвало масштабные нарушения работы промышленности.

Землетрясение магнитудой 7,1 балла, произошедшее во вторник, унесло жизни по меньшей мере 34 человек, повредило дороги и отключило коммунальные услуги тысячам домохозяйств.

Оно также привело к остановке заводов в районе, критически важном для автомобильной промышленности Японии и известном как "Кремниевая долина" страны из-за концентрации компаний-производителей полупроводников.

Хотя экономисты не ожидают сбоев масштаба, наблюдавшихся после землетрясения 2016 года, проблемы могут сохраняться для таких компаний, как автопроизводители, где дефицит запчастей может значительно нарушить производство.

Например, Toyota приостановила производство на трех заводах в Фукуоке, к северу от Кумамото, до 5 августа, тогда как даже один из ее заводов в Айти - более чем в 600 км от места катастрофы - будет простаивать на следующей неделе.

Представитель Toyota заявил, что решение о приостановке было принято с учетом безопасности и ситуации в дистрибьюторских компаниях и поставщиках.

Aisin, которая производит двери, двигатели и другие детали для Toyota, Daihatsu и Nissan на заводе рядом с эпицентром, является одним из таких поставщиков, на которых повлияло землетрясение.

Компания заявила в четверг, что готовится к возобновлению производства "последовательно на линиях, где можно подтвердить безопасность и качество". Пока не определено, когда полноценная работа может быть возобновлена.

Некоторые поставщики второго и третьего уровня, которые производят запчасти для крупнейших поставщиков "Tier 1", также, по-видимому, пострадали от землетрясения, сообщил один руководитель отрасли.

Denso, второй по величине в мире производитель автозапчастей, заявил, что один из его поставщиков в этом регионе сообщил о воздействии землетрясения, а 13 других оценивают ситуацию.

Ожидается, что Aisin и другие поставщики группы Toyota обновят информацию о влиянии, когда опубликуют финансовые результаты за первый квартал позднее в пятницу.

Nissan приостановил часть производства на своих двух автомобильных заводах на острове Кюсю из-за задержек с поставками запчастей, тогда как Mitsubishi Motors заявила, что останавливает часть производства на заводе в Окаяме, на западе Японии.

Кумамото за последние годы также стал мировым центром производства полупроводников – крошечных компонентов, лежащих в основе продуктов – от смартфонов и компьютеров до промышленного оборудования и транспортных средств.

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), эвакуировал персонал со своего завода в Кумамото сразу после землетрясения во вторник днем, но через несколько часов заявил, что начал восстанавливать работу.

Другие действовали медленнее.

Производитель микросхем Renesas заявил, что сможет возобновить работу на одном из своих заводов в Кумамото, на котором обрушились потолочные панели, появились трещины в стенах и некоторые утечки воды, только поэтапно с 5 августа.

Tokyo Electron, ключевой производитель оборудования для производства чипов, заявил, что на следующей неделе планирует возобновить производство на своем заводе в этом районе. Sony, у которой также есть завод по производству полупроводников в Кумамото, заявила в пятницу, что усилия по возобновлению производства там продолжаются.

Хотя число погибших от землетрясения было намного меньше, чем более 260 человек, погибших в 2016 году, почти половина смертей произошла на коммерческих объектах.

Девять человек погибли на бумажной фабрике Nippon Paper Industries рядом с эпицентром, которая получила значительные структурные повреждения, в результате чего ее дымовая труба упала.

Еще семеро погибли в торговом центре Aeon, крупнейшем в префектуре, где, вероятно, произошел взрыв газа более чем через час после первого землетрясения.

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 30 - повторный толчок и жара осложняют спасательные работы30.07.26, 13:40 • 4098 просмотров

Юлия Шрамко

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