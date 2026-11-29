россия атаковала Украину 140 дронами: ПВО уничтожила 101 беспилотник
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 140 ударных дронов с разных направлений. ПВО сбила или подавила 101 БПЛА, зафиксированы попадания в 27 локациях.
В ночь на 29 ноября россияне атаковали Украину 140 ударными БПЛА типа Shahed (93 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
Оккупанты атаковали Украину из российских городов орёл и миллерово, а также из оккупированных Крыма и Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БПЛА типа Shahed (55 из них - реактивные), "Гербера" и дроны других типов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 27 местах, а также падение сбитых (обломков) в 13 местах
Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что атака пока продолжается, в воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько российских БПЛА.
Напомним
Силы обороны Украины поразили экспортное сердце рф - узел Urals в самаре, станцию "Нурлино" в башкортостане и НПЗ в ростовской области.