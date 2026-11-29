В ночь на 29 ноября россияне атаковали Украину 140 ударными БПЛА типа Shahed (93 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Оккупанты атаковали Украину из российских городов орёл и миллерово, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БПЛА типа Shahed (55 из них - реактивные), "Гербера" и дроны других типов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 27 местах, а также падение сбитых (обломков) в 13 местах - говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что атака пока продолжается, в воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько российских БПЛА.

Напомним

Силы обороны Украины поразили экспортное сердце рф - узел Urals в самаре, станцию "Нурлино" в башкортостане и НПЗ в ростовской области.