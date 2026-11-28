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На местных выборах, состоявшихся в субботу, правящая партия Тайваня добилась лучшего за последнее десятилетие результата, вдвое увеличив количество контролируемых ею избирательных округов. Ожидается, что такой итог вызовет недовольство Пекина, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Демократическая прогрессивная партия (ДПП) победила в 10 из 22 гонок за должности мэров городов и глав уездов — это значительно лучший показатель по сравнению с пятью победами на предыдущих местных выборах четыре года назад, которые стали для партии провальными.

ДПП возглавляет президент Тайваня Лай Циндэ, которого в Пекине открыто ненавидят. Коммунистическая партия Китая (КПК) считает Лая "сепаратистом", выступающим против ее планов по объединению Китая и Тайваня. Китай рассматривает Тайвань — самоуправляемый остров — как часть своей территории; эту позицию отвергает большинство тайваньцев.

Главная оппозиционная сила Тайваня, партия Гоминьдан (КМТ), одержала победу в 10 гонках (на предыдущих выборах — в 14). Однако она сохранила контроль над столицей, Тайбэем, а также соседним городом Новый Тайбэй.

В центре внимания на этих местных выборах были прежде всего насущные социально-экономические вопросы — такие как стоимость жилья и распределение богатства, — а не отношения между двумя берегами Тайваньского пролива. Несмотря на это, успех Гоминьдана в Тайбэе и Новом Тайбэе, вероятно, "позволит Пекину вздохнуть с облегчением", — отметил Уильям Ян, старший аналитик организации International Crisis Group.

Гоминьдан выступает за более тесные связи между Тайванем и Китаем; в частности, ежегодный форум "Тайбэй — Шанхай" остается одним из немногих значимых каналов взаимодействия между ними.

Борьба за должность мэра Тайбэя развернулась между представителем Гоминьдана, действующим мэром Цзянь Ваньанем, и Пумой Шэнем — законодателем от ДПП, попавшим под санкции со стороны Китая. В субботу днем тысячи сторонников собрались у предвыборного штаба Шэня, чтобы следить за подсчетом голосов.

Сначала царил оптимизм: звучали призывы "Пума, вперед!" и "Измени ситуацию в свою пользу!". Однако по мере того, как Цзян увеличивал отрыв, настроение присутствующих становилось все более мрачным. Незадолго до 20:00 Шэнь вышел на сцену, чтобы признать поражение; присутствующие встретили его продолжительными овациями, аплодируя стоя.

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"Результаты известны: я проиграл", — заявил Шэнь. Заметно взволнованный, Шэнь подчеркнул, что и впредь будет усердно работать.

"Сегодня вечером жители Тайбэя приняли лучшее решение. Как я уже отмечал в предыдущих интервью иностранным СМИ, независимо от того, кто победит сегодня, — это победа для Тайбэя и победа для демократии", — сказал он.

Шэнь — криминолог, ставший политиком, — также является соучредителем "Академии Кума" (Kuma Academy). Эта организация проводит курсы гражданской обороны для тайваньцев, готовя их к возможному вторжению со стороны Китая.

50-летняя Янь Цзинь-на, поддерживающая Шэня, расплакалась после того, как его оппонент признал поражение. "Мне все равно, к какой партии он принадлежит. Пока он ставит интересы Тайваня на первое место, я буду его поддерживать", — сказала она. Женщина также добавила, что считает "крутым" тот факт, что Пекин называет Шэня "сепаратистом, выступающим за независимость Тайваня".

"Он давно отстаивает права Тайваня, — сказала она, — и именно поэтому я должна его поддержать, ведь тайваньскому народу пришлось нелегко".

Янь отметила, что Шэнь помог привлечь внимание общественности к кампании, которую Китай ведет против Тайваня. "Так что мы не переживаем. Думаю, благодаря ему многие люди теперь лучше осознают влияние Китая на Тайвань", — добавила она.

Накануне субботнего голосования тайваньские чиновники забили тревогу из-за тысяч случаев предполагаемой дезинформации или вмешательства в избирательный процесс. Также поступали сообщения о распространении сотен видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта и связанных с Китаем; в них содержалась дезинформация о тайваньских политиках, неугодных Пекину.

Китай также продолжает оказывать физическое давление вокруг острова. Министерство обороны Тайваня сообщило, что в пятницу остров окружили 33 китайских военных самолёта и восемь военных кораблей. Канцелярия по делам Тайваня при правительстве КНР пока не прокомментировала результаты субботних выборов.

Лай, президент Тайваня, в публикации в Facebook поблагодарил "народ Тайваня за поддержку и доверие к кандидатам, выдвинутым Демократической прогрессивной партией (ДПП)". В своём заявлении Лай не упомянул Китай.

51-летний Чжань Ин-ъи, ещё один сторонник Шэня, признался, что "разочарован" результатом, "но так работает демократия". "Мы можем лишь уважать этот итог. В конце концов, у нас всё ещё есть свобода голосовать, и это то, что мы должны ценить", — сказал он, добавив, что результаты выборов усилили его обеспокоенность угрозой со стороны Китая.

"Я боюсь только одного: что однажды нами может начать управлять Китайская Народная Республика. Тогда мы потеряем всё".