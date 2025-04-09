В северо-восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8. Информации о разрушениях нет, эпицентр зафиксировали на глубине 72,4 км возле Тайбэя.
В горной местности возле города Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла на глубине 9,4 км. Несколько человек оказались в ловушке в поврежденных зданиях, некоторые села остались без электроэнергии.
Тайвань впервые провел масштабные учения по моделированию реакции на военную эскалацию с Китаем. В симуляции приняли участие 19 министерств, местные органы власти и неправительственные организации под руководством вице-президента.
Тайвань зафиксировал 35 китайских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики, вблизи острова. Активность происходит за несколько дней до президентских выборов в США.
Правительство Китая выразило обеспокоенность по поводу заявлений президента Тайваня Лай Чин-тэ, считая, что они усиливают напряженность в регионе. Пекин настаивает, что Тайвань является частью Китая, что отрицается Лаем и его правительством.
Второе сильное землетрясение за сутки произошло возле города Хуалянь на Тайване. Толчки ощущались в столице Тайбэе, но сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.
Китай захватил тайваньское рыболовное судно вблизи острова, контролируемого Тайванем.
Ежегодные военные игры Тайваня в этом году будут более реалистичными, чем когда-либо прежде, и имитируют реальные сражения из-за быстро растущей военной угрозы со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.
Япония подняла в воздух истребители после обнаружения нового китайского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong-10 вблизи префектуры Окинава.
В прошлом месяце военно-морские силы США и Тайваня провели совместные учения в Тихом океане, которые не разглашались, отрабатывая базовые операции, такие как связь, дозаправка и пополнение запасов, сообщило Reuters.
Вокруг Тайваня заметили 30 самолетов китайской армии. 20 из них приблизились на опасно близкое расстояние к северной части острова, где находится столица.
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, вызвав предупреждение о цунами высотой до 3 метров на острове Окинава.
Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в ограниченную акваторию вокруг тайваньских островов Кинмэнь, что усиливает напряженность между Китаем и Тайванем.
Делегация Конгресса США во главе с председателем Китайского комитета Палаты представителей Майком Галлахером прибыла в Тайвань для обсуждения двусторонних отношений, торговли, инвестиций и региональной безопасности.
В Китае считают, что в случае победы Трампа на выборах в США, Тайвань превратится в разменную монету и США откажутся от обещаний защищать остров от потенциального военного нападения со стороны Китая.