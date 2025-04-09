Китай заявляет, что Трамп может покинуть Тайвань, если победит на выборах в США

В Китае считают, что в случае победы Трампа на выборах в США, Тайвань превратится в разменную монету и США откажутся от обещаний защищать остров от потенциального военного нападения со стороны Китая.