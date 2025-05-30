Трамп планирует увеличить продажу оружия Тайваню: что изменится в отношениях США и Китая

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно увеличить объемы продажи оружия Тайваню, что может превысить объемы за его первое президентство, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным издания, если продажи оружия США Тайваню действительно ускорятся, это может ослабить опасения относительно степени приверженности Трампа острову. Это также добавит новых недоразумений в напряженные отношения США и Китая.

Некоторые чиновники США, анонимно заявили изданию, что ожидают, что количество одобрений США на продажу оружия Тайбэю в течение следующих четырех лет превзойдет количество одобрений за первый срок Трампа. А один из чиновников заявил, что количество сообщений о продаже оружия Тайваню может "легко превзойти" этот показатель за предыдущий период.

Также, по информации, они не противодействовали усилиям правительства по увеличению расходов на оборону до 3% от объема производства острова.

По подсчетам Reuters, при первой администрации Трампа была одобрена продажа оружия Тайваню на сумму около 18,3 млрд долларов, по сравнению с примерно 8,4 млрд долларов в период президентства Джо Байдена.

Соединенные Штаты являются важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия Тайваню, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем.

Однако, как отмечается, многие в Тайване, который Китай считает своей территорией, обеспокоены тем, что Трамп может быть не столь предан острову, как предыдущие президенты США.

Во время предвыборной кампании Трамп предположил, что Тайвань должен заплатить за свою защиту, а также обвинил остров в краже американского полупроводникового бизнеса, что вызвало тревогу в Тайбэе.

Китай пообещал "воссоединиться" с островом, силой, если это необходимо. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

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Представители США заявили, что представители администрации и сам Трамп намерены "усилить жесткое сдерживание" Тайваня.

"Там находится президент. Там находимся все мы", - сказал один из официальных лиц США, добавив, что они тесно сотрудничают с Тайванем по пакету закупок оружия, который будет реализован, как только Тайвань получит внутреннее финансирование.

В администрации президента Тайваня агентству Reuters сообщили, что правительство намерено укреплять свои возможности по самообороне, и указали на свои предложения по увеличению расходов на оборону.

"Тайвань стремится усилить военное сдерживание, продолжая при этом углублять сотрудничество в сфере безопасности с Соединенными Штатами", - заявил представитель президентской канцелярии Вэнь Ли.

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