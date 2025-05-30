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Трамп планує збільшити продаж зброї Тайваню: що зміниться у відносинах США та Китаю

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Адміністрація Трампа планує значно збільшити обсяги продажу зброї Тайваню, що може посилити напруженість у відносинах між США та Китаєм. Очікується, що обсяги продажу зброї Тайбею перевищать показники першого терміну Трампа.

Трамп планує збільшити продаж зброї Тайваню: що зміниться у відносинах США та Китаю

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір істотно збільшити обсяги продажу зброї Тайваню, що може перевищити обсяги за його першого президентства, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними видання, якщо продажі зброї США Тайваню дійсно прискоряться, це може послабити побоювання щодо ступеня прихильності Трампа острову. Це також додасть нових непорозумінь у напружені відносини США та Китаю.

Деякі чиновники США, анонімно заявили виданню, що очікують, що кількість схвалень США на продаж зброї Тайбею протягом наступних чотирьох років перевершить кількість схвалень за перший термін Трампа. А один із чиновників заявив, що кількість повідомлень про продаж зброї Тайваню може "легко перевершити" цей показник за попередній період.

Також, за інформацією, вони не протидіяли зусиллям уряду щодо збільшення витрат на оборону до 3% від обсягу виробництва острова.

За підрахунками Reuters, за першої адміністрації Трампа було схвалено продаж зброї Тайваню на суму близько 18,3 млрд доларів, порівняно з приблизно 8,4 млрд доларів у період президентства Джо Байдена.

Сполучені Штати є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї Тайваню, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тайбеєм.

Проте, як зазначається, багато хто в Тайвані, який Китай вважає своєю територією, занепокоєний тим, що Трамп може бути не настільки відданим острову, як попередні президенти США.

Під час передвиборчої кампанії Трамп припустив, що Тайвань має заплатити за свій захист, а також звинуватив острів у крадіжці американського напівпровідникового бізнесу, що викликало тривогу в Тайбеї.

Китай пообіцяв "возз'єднатися" з островом, силою, якщо це необхідно. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що тільки народ острова може вирішувати своє майбутнє.

Китай посилив здатність до несподіваного вторгнення на Тайвань - FT26.05.25, 18:40 • 4084 перегляди

Представники США заявили, що представники адміністрації і сам Трамп мають намір "посилити жорстке стримування" Тайваню.

"Там перебуває президент. Там перебуваємо всі ми", - сказав один з офіційних осіб США, додавши, що вони тісно співпрацюють із Тайванем щодо пакета закупівель зброї, який буде реалізовано, щойно Тайвань отримає внутрішнє фінансування.

В адміністрації президента Тайваню агентству Reuters повідомили, що уряд має намір зміцнювати свої можливості щодо самооборони, і вказали на свої пропозиції щодо збільшення витрат на оборону.

"Тайвань прагне посилити військове стримування, продовжуючи при цьому поглиблювати співпрацю у сфері безпеки зі Сполученими Штатами", - заявив представник президентської канцелярії Вень Лі.

Філіппіни та США розпочали військові навчання на тлі напруженості у відносинах з Китаєм21.04.25, 17:54 • 7811 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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