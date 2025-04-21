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Філіппіни та США розпочали військові навчання на тлі напруженості у відносинах з Китаєм

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Філіппіни та США розпочали спільні навчання "Балікатан" за участі 17000 військових на тлі напруги з Китаєм. Три тижні відпрацьовуватимуть сценарій бою біля Південно-Китайського моря для стримування Пекіна.

Філіппіни та США розпочали військові навчання на тлі напруженості у відносинах з Китаєм

Під час навачань, упродовж 3-х тижнів планується відпрацювати "масштабний сценарій бою" у спробі стримати амбіції Пекіна в спірному Південно-Китайському морі.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

На тлі зростаючої напруженості у відносинах з Китаєм, Філіппіни і США розпочали масштабні спільні військові навчання під назвою "Балікатан", або "пліч-о-пліч". 

Військові маневри проводяться у 40-й раз, триватимуть до 9 травня і відбуватимуться в різних частинах країни, зокрема біля Тайваню, а також у західній провінції Палаван, поблизу спірного Південно-Китайського моря.

Вони включатимуть інтегровані навчання з протиповітряної і протиракетної оборони. Також планується відпрацювати "масштабний сценарій бою" у спробі стримати амбіції Пекіна в спірному Південно-Китайському морі, повідомляє AFP.

У маневрах беруть участь близько 17 000 військовослужбовців, черед них - 9 000 з США. Також приймають участь військовослужбовці з Японії, Австралії, Франції, Великобританії, Польщі та Нідерландів.

Нагадаємо

Філіппіни та США проводили спільні військові навчання "Cope Thunder".

Філіппіни зупинили наукові дослідження у Південно-Китайському морі після інциденту з китайськими військовими. Китайські судна переслідували філіппінські човни під час збору зразків піску біля острова Тіту. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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