Філіппіни призупинили дослідження через конфлікт з Китаєм у морі

Філіппіни оголосили про призупинення наукових досліджень у Південно-Китайському морі після інциденту з китайськими військовими та береговою охороною. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За даними місцевих відомств, філіппінські рибальські судна стали об'єктом агресивних дій з боку китайських сил у водах, де відбуваються суперечки щодо прав на територіальні води.

Цей інцидент стався, коли два судна Філіппінського бюро рибальства намагалися зібрати зразки піску поблизу острова Тіту, що перебуває під контролем Філіппін.

Водночас Китай посилив свою присутність, спрямувавши чотири судна для переслідування філіппінських наукових човнів. Зазначається, що такі зіткнення є частиною тривалого конфлікту за контроль над Південно-Китайським морем, де Китай висуває претензії на більшу частину водного шляху, що є важливим для міжнародної торгівлі.

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