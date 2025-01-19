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США та Філіппіни провели масштабні навчання біля берегів Китаю

США та Філіппіни провели масштабні навчання біля берегів Китаю

Київ • УНН

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П'яті спільні морські навчання США та Філіппін відбулися в Південно-Китайському морі за участі авіаносної групи. Маневри проходили на тлі напруженості з Китаєм через присутність його кораблів у морській зоні Філіппін.

Філіппіни та США провели спільні морські навчання в Південно-Китайському морі, що стали п’ятими з початку їхньої регулярної співпраці у 2023 році. Навчання відбулися на тлі посилення військової взаємодії між двома союзниками та загострення напруженості з Китаєм через присутність його кораблів у морській зоні Філіппін. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Філіппіни та США вп’яте провели спільні морські навчання в Південно-Китайському морі, про що у неділю повідомили Збройні сили Маніли. Ця співпраця, ймовірно, викличе невдоволення Китаю.

У заяві філіппінських військових зазначається, що навчання відбулися в п’ятницю та суботу. Це були перші спільні маневри у 2024 році та п’яті загалом з моменту початку регулярної взаємодії у 2023 році. За президентства Фердинанда Маркоса-молодшого співпраця у сфері безпеки між Філіппінами та США значно посилилася, зокрема завдяки розширенню доступу американських військ до військових баз, у тому числі в регіонах, що межують із Тайванем.

У навчаннях взяли участь авіаносна ударна група США "Карл Вінсон", два есмінці з керованими ракетами, два вертольоти та два літаки F-18 Hornet. З філіппінського боку були задіяні фрегат "Антоніо Луна", патрульний корабель "Андрес Боніфасіо", два винищувачі FA-50 та пошуково-рятувальні засоби ВПС.

Представники філіппінської армії заявили, що ці навчання посилили "двостороннє морське співробітництво та оперативну сумісність". Вони також наголосили, що спільні дії відбулися на тлі звернення Філіппін до Китаю щодо присутності китайських кораблів берегової охорони в їхній морській зоні, зокрема 165-метрового судна, яке Маніла називає "монстром" через його розміри.

Нагадаємо 

Раніше Китай звинуватив Філіппіни у створенні провокацій у спірних водах Південно-Китайського моря.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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