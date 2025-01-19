США и Филиппины провели масштабные учения у берегов Китая

Филиппины и США провели совместные морские учения в Южно-Китайском море, ставшие пятыми с начала их регулярного сотрудничества в 2023 году. Учения состоялись на фоне усиления военного взаимодействия между двумя союзниками и обострения напряженности с Китаем из-за присутствия его кораблей в морской зоне Филиппин. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Филиппины и США в пятый раз провели совместные морские учения в Южно-Китайском море, о чем в воскресенье сообщили Вооруженные силы Манилы. Это сотрудничество, вероятно, вызовет недовольство Китая.

В заявлении филиппинских военных отмечается, что учения состоялись в пятницу и субботу. Это были первые совместные маневры в 2024 году и пятые в целом с момента начала регулярного взаимодействия в 2023 году. При президентстве Фердинанда Маркоса-младшего сотрудничество в сфере безопасности между Филиппинами и США значительно усилилось, в частности благодаря расширению доступа американских войск к военным базам, в том числе в регионах, граничащих с Тайванем.

В учениях приняли участие авианосная ударная группа США «Карл Винсон», два эсминца с управляемыми ракетами, два вертолета и два самолета F-18 Hornet. С филиппинской стороны были задействованы фрегат «Антонио Луна», патрульный корабль «Андрес Бонифасио», два истребителя FA-50 и поисково-спасательные средства ВВС.

Представители филиппинской армии заявили, что эти учения усилили «двустороннее морское сотрудничество и оперативную совместимость». Они также отметили, что совместные действия произошли на фоне обращения Филиппин к Китаю относительно присутствия китайских кораблей береговой охраны в их морской зоне, в частности 165-метрового судна, которое Манила называет «монстром» из-за его размеров.

Напомним

Ранее Китай обвинил Филиппины в создании провокаций в спорных водах Южно-Китайского моря.