Бонгбонг Маркос

Филиппины и США начали совместные военные учения "Cope Thunder", которые продлятся 12 дней. Цель учений – повышение боеготовности и совершенствование совместных миссий в условиях угрозы Китая.
Пятые совместные морские учения США и Филиппин состоялись в Южно-Китайском море с участием авианосной группы. Маневры проходили на фоне напряженности с Китаем из-за присутствия его кораблей в морской зоне Филиппин.
На Филиппинах началось мощное извержение вулкана Канлаон, что повлекло массовую эвакуацию 87 тысяч человек. Власти объявили зону опасности в радиусе 6 км и повысили уровень тревоги до третьего уровня.
Фрегат ВМС Филиппин обнаружил российскую подводную лодку UFA 490 в 80 морских милях от побережья. Президент Филиппин выразил обеспокоенность по поводу присутствия лодки в исключительной экономической зоне страны.
Филиппины и США подписали соглашение о совместном использовании военной разведки и строительстве координационного центра. Пакт GSOMIA позволит странам безопасно обмениваться секретной военной информацией.
Китай выразил протест из-за подписания Филиппинами новых законов о морских зонах и архипелажных путях. Пекин считает, что эти законы угрожают стабильности в регионе и нарушают статус спорных территорий.
Американские и филиппинские силы потопили списанный корабль ВМС Филиппин во время масштабных совместных военных учений в Южно-Китайском море, имитировавших боевые действия с кораблем противника.
Филиппины приказали усилить морскую безопасность, чтобы противостоять вызовам из-за территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море на фоне эскалации напряженности и взаимных обвинений.
Филиппины будут принимать контрмеры против "опасных атак" китайских кораблей и ведут переговоры с союзниками по защите своего суверенитета в споре в Южно-Китайском море.
Министр обороны Филиппин пообещал защищать суверенитет страны от угроз отделения от южного острова Минданао со стороны бывшего президента Родриго Дутерте.
Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.