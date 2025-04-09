Бонгбонг Маркос

В Филиппинах объявили контрмеры против КНР, речь идет о защите суверенитета островной страны

Филиппины будут принимать контрмеры против "опасных атак" китайских кораблей и ведут переговоры с союзниками по защите своего суверенитета в споре в Южно-Китайском море.