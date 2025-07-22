Трамп заявил о заключении торгового соглашения между США и Филиппинами: что предусматривает

Президент США Дональд Трамп заявляет, что США и Филиппины заключили торговое соглашение между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Заключение соглашения состоялось после того, как президент США встретился сегодня в Белом доме со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим, намекнув на возможность заключения "крупного торгового соглашения" между Вашингтоном и Манилой.

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Объявляя о соглашении на своей платформе Truth Social, Трамп заявил, что Филиппины будут платить 19% таможенную ставку, и что в дальнейшем две страны "будут сотрудничать вместе в военном плане".

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