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Трамп заявил о заключении торгового соглашения между США и Филиппинами: что предусматривает

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Филиппинами после встречи с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим. Соглашение предусматривает 19% таможенную ставку для Филиппин и дальнейшее военное сотрудничество.

Трамп заявил о заключении торгового соглашения между США и Филиппинами: что предусматривает

Президент США Дональд Трамп заявляет, что США и Филиппины заключили торговое соглашение между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Заключение соглашения состоялось после того, как президент США встретился сегодня в Белом доме со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим, намекнув на возможность заключения "крупного торгового соглашения" между Вашингтоном и Манилой.

Трамп надеется на торговое соглашение с Филиппинами22.07.25, 20:31 • 810 просмотров

Объявляя о соглашении на своей платформе Truth Social, Трамп заявил, что Филиппины будут платить 19% таможенную ставку, и что в дальнейшем две страны "будут сотрудничать вместе в военном плане".

Трамп: новые пошлины на торговлю с США начнут действовать с 1 августа "без отсрочек"08.07.25, 19:11 • 1892 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Вашингтон
Филиппины
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