Трамп заявив про укладення торговельної угоди між США та Філіппінами: що передбачає

Президент США Дональд Трамп заявляє, що США та Філіппіни уклали торговельну угоду між двома країнами, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Укладання угоди відбулось після того, як президент США зустрівся сьогодні у Білому домі зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим, натякнувши на можливість укладення "великої торговельної угоди" між Вашингтоном та Манілою.

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Оголошуючи про угоду на своїй платформі Truth Social, Трамп заявив, що Філіппіни сплачуватимуть 19% митну ставку, і що надалі дві країни "співпрацюватимуть разом у військовому плані".

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