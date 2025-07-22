Трамп заявив про укладення торговельної угоди між США та Філіппінами: що передбачає
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з Філіппінами після зустрічі з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим. Угода передбачає 19% митну ставку для Філіппін та подальшу військову співпрацю.
Президент США Дональд Трамп заявляє, що США та Філіппіни уклали торговельну угоду між двома країнами, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Укладання угоди відбулось після того, як президент США зустрівся сьогодні у Білому домі зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим, натякнувши на можливість укладення "великої торговельної угоди" між Вашингтоном та Манілою.
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Оголошуючи про угоду на своїй платформі Truth Social, Трамп заявив, що Філіппіни сплачуватимуть 19% митну ставку, і що надалі дві країни "співпрацюватимуть разом у військовому плані".
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