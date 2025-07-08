Трамп: нові мита на торгівлю зі США почнуть діяти з 1 серпня "без відстрочок"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не продовжуватиме термін введення нових "взаємних" мит, встановлений на 1 серпня 2025 року. Початок серпня є датою старту, після якої переглядів більше не буде, сказав він, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Мита почнуть сплачуватися з 1 серпня 2025 року. Дата незмінна і не буде змінена. Іншими словами, всі кошти мають бути сплачені з 1 серпня 2025 — жодних відстрочок не буде- - написав Трамп у вівторок на своїй платформі Truth Social.

Перші повідомлення з новими тарифними ставками почали надходити торговим партнерам США ще в понеділок, випереджаючи початкову домовленість щодо завершення перемовин із адміністрацією цього тижня. Водночас, підписане Трампом розпорядження тимчасово відтермінувало введення мит ще на три тижні, ефективно продовживши час для переговорів до 1 серпня.

У понеділок ввечері Трамп заявив, що цей дедлайн "не є стовідсотково остаточним", припустивши можливість поступок у разі вигідніших умов. Така неоднозначність викликала сумніви у Вашингтоні та на Уолл-стріт щодо реальних намірів Трампа реалізувати тарифну загрозу.

Незважаючи на жорсткий тон повідомлення, ринки відреагували стримано: у вівторок зранку біржові індекси залишалися поблизу рекордних рівнів. Після короткострокового падіння індекс S&P 500 коливався поблизу позначки 6200.

Оголошення стало черговим кроком у реалізації торговельної стратегії Трампа, що супроводжується численними затримками, переглядами та тиском на партнерів із метою переформатування глобальних торговельних потоків і повернення виробництва до США.

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Трамп уперше оголосив про підвищення "взаємних" мит 2 квітня, встановивши 90-денний перехідний період зі зниженими ставками у 10%, щоб дати час на переговори. Цей період мав завершитися цього тижня, однак у понеділок Трамп підписав указ про перенесення введення нових мит на 1 серпня.

Попри заявлені плани про паралельні переговори з десятками країн, наразі США уклали лише попередні торговельні угоди з Великою Британією та В'єтнамом, залишивши ключові деталі відкритими. Також досягнуто тимчасового перемир’я з Китаєм, що передбачає зниження мит. Тим часом Трамп дедалі більше схиляється до одностороннього введення ставок.

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