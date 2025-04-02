Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%, передає УНН.

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Отже, якщо ви подивитеся на це, Китай, перший ряд, 67% - це мита, що стягуються з США, включаючи валютні маніпуляції та торговельні бар'єри. Отже, 67%, тож ми будемо стягувати знижені взаємні мита у розмірі 34%, я думаю, іншими словами, вони стягують з нас, ми стягуємо з них, ми стягуємо з них менше, тож як хтось може засмутитися, вони засмутяться, тому що ми ніколи ні з кого нічого не стягуємо, але тепер ми будемо стягувати з Європейського Союзу, вони дуже жорсткі, дуже жорсткі трейдери, ви знаєте, що ви думаєте про Європейський Союз як про дуже доброзичливого партнера, вони нас обдирають, так сумно це казати, так жалюгідно, що ми стягуватимемо з них 20%, тож ми стягуватимемо з них, по суті, половину - сказав Трамп.

За його словами, США введе мита для:

В’єтнам - 46%;

Тайвань - 32%;

Японія - 24%;

Південна Корея - 25%;

Таїланд - 36%;

Швейцарія - 31%;

Малайзія - 24%;

Камбоджа - 49%;

Велика Британія - 10%;

ПАР - 30%.

Повний перелік мит наведено нижче

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що опівночі США запровадить 25% мита на всі іноземні авто з іноземних країн.

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто