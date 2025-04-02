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Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список

Киев • УНН

 • 10279 просмотра

Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.

Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%, передает УНН.

Детали

Итак, если вы посмотрите на это, Китай, первый ряд, 67% - это пошлины, взимаемые с США, включая валютные манипуляции и торговые барьеры. Итак, 67%, поэтому мы будем взимать сниженные взаимные пошлины в размере 34%, я думаю, другими словами, они взимают с нас, мы взимаем с них, мы взимаем с них меньше, так как кто-то может расстроиться, они расстроятся, потому что мы никогда ни с кого ничего не взимаем, но теперь мы будем взимать с Европейского Союза, они очень жесткие, очень жесткие трейдеры, вы знаете, что вы думаете о Европейском Союзе как об очень дружелюбном партнере, они нас обдирают, так грустно это говорить, так жалко, что мы будем взимать с них 20%, поэтому мы будем взимать с них, по сути, половину

- сказал Трамп.

По его словам, США введет пошлины для:

Вьетнам - 46%;

Тайвань - 32%;

Япония - 24%;

Южная Корея - 25%;

Таиланд - 36%;

Швейцария - 31%;

Малайзия - 24%;

Камбоджа - 49%;

Великобритания - 10%;

ЮАР - 30%.

Полный перечень пошлин приведен ниже

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что в полночь США введет 25% пошлины на все иностранные авто из иностранных стран.

Трамп заявил, что в полночь подпишет указ о введении 25% пошлины на все иностранные авто02.04.25, 23:24 • 10497 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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