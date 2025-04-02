Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%, передает УНН.

Итак, если вы посмотрите на это, Китай, первый ряд, 67% - это пошлины, взимаемые с США, включая валютные манипуляции и торговые барьеры. Итак, 67%, поэтому мы будем взимать сниженные взаимные пошлины в размере 34%, я думаю, другими словами, они взимают с нас, мы взимаем с них, мы взимаем с них меньше, так как кто-то может расстроиться, они расстроятся, потому что мы никогда ни с кого ничего не взимаем, но теперь мы будем взимать с Европейского Союза, они очень жесткие, очень жесткие трейдеры, вы знаете, что вы думаете о Европейском Союзе как об очень дружелюбном партнере, они нас обдирают, так грустно это говорить, так жалко, что мы будем взимать с них 20%, поэтому мы будем взимать с них, по сути, половину