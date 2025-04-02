Трамп заявил, что в полночь подпишет указ о введении 25% пошлины на все иностранные авто

Президент США Дональд Трамп заявил, что в полночь США введет 25% пошлины на все иностранные авто из иностранных стран, передает УНН.

Детали

Ужасные дисбалансы разрушили нашу промышленную базу и поставили под угрозу нашу национальную безопасность. Я совсем не виню другие страны в этой беде. Я виню бывших президентов и бывших лидеров, которые не выполняли свою работу. Они позволили этому случиться, и они позволили этому случиться до такой степени, что никто даже не может поверить. Именно поэтому в полночь мы вводим 25% ввозную пошлину на все автомобили иностранного производства - сказал Трамп.

Напомним

В среду администрация президента США Дональда Трампа заявила, что вводит 25%-ый тариф на весь импорт пива, добавляя напиток и пустые алюминиевые банки в список производных продуктов, подпадающих под ее тарифы на алюминий.

США вводит 25% пошлину на импорт пива и алюминиевых банок - СМИ