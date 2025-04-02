США вводит 25% пошлину на импорт пива и алюминиевых банок - СМИ
Киев • УНН
Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
В среду администрация президента США Дональда Трампа заявила, что вводит 25%-ный тариф на весь импорт пива, добавляя напиток и пустые алюминиевые банки в список производных продуктов, подпадающих под ее тарифы на алюминий, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство торговли США заявило в уведомлении Федерального реестра, что пошлины на пиво и пустые алюминиевые банки будут взиматься с пятницы, 4 апреля.
В уведомлении о пересмотре предыдущих изменений тарифа Трампа на алюминий указан только тарифный код для пива, изготовленного из солода. В нем не упоминается подчиненный код для импорта пива в стеклянной таре.
Министерство торговли не сразу ответило на вопросы Reuters по уведомлению. Раскрытие информации произошло за несколько часов до того, как Трамп, как ожидается, объявит о масштабных взаимных тарифах для торговых партнеров США, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и подстегнет ожидаемый рост цен.
Этот шаг нанесет существенный удар по импорту пива, который, по данным Бюро переписи населения США, в 2024 году превысил $7,5 млрд. Мексика доминирует в импорте пива в США, $6,3 млрд. в прошлом году, за ней следуют Нидерланды с $683 млн., Ирландия с $192 млн. и Канада с $73 млн.
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