Спецпосланник президента США Джаред Кушнер связал замедление мирных переговоров между Украиной и Россией с якобы украинской атакой на резиденцию Владимира Путина в конце 2025 года, которую отрицали Киев и американская разведка. Об этом он заявил в интервью генеральному директору медиаконцерна Axel Springer Маттиасу Дёпфнеру для подкаста MD Meets, пишет УНН.

Детали

По словам Кушнера, он присоединился к переговорному процессу в ноябре 2025 года, когда американская сторона начала добиваться определённого прогресса.

Затем, в конце декабря, произошла атака украинцев на резиденцию Путина, которая, на мой взгляд, отбросила переговорный процесс назад – заявил Кушнер.

Он также утверждает, что с февраля по сентябрь 2026 года Вашингтон поддерживал постоянные контакты со сторонами, однако существенного прогресса не достиг. По его мнению, Украина и Россия пытались выяснить, смогут ли улучшить свои позиции на поле боя.

Заявления Кушнера противоречат предыдущим выводам американской разведки

29 декабря 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в атаке беспилотниками на резиденцию Путина на Валдае. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти утверждения очередной ложью России.

Согласно ранее обнародованным данным ЦРУ, украинские беспилотники не пытались атаковать резиденцию главы Кремля.

Более того, 5 января сам Дональд Трамп заявил, что не верит сообщениям об ударе по резиденции Путина.

Я не верю, что этот удар произошёл. Неподалёку что-то произошло, но это не имеет к этому никакого отношения – отмечал тогда американский президент.

Кушнер сделал ряд резонансных заявлений и раскрыл детали переговоров о завершении войны в Украине