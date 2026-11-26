Зеленский предупредил о подготовке россией нового массированного удара
Киев • УНН
Украина получила информацию о подготовке россией нового массированного удара. Зеленский призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Украина располагает информацией о подготовке россиянами нового массированного удара. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, призвав обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, передает УНН.
Мы имеем, к сожалению, информацию о подготовке россиянами нового массированного удара. В эти дни, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. И в россии пусть знают: мы восстановим своё, и на каждый удар россии мы ответим
Напомним
Зеленский заявил, что рф завершает подготовку нового массированного удара по энергетике, логистике и объектам жизнеобеспечения. Власти готовят санкции и усиливают ПВО.