Владимир Зеленский

Украина располагает информацией о подготовке россиянами нового массированного удара. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, призвав обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, передает УНН.

Мы имеем, к сожалению, информацию о подготовке россиянами нового массированного удара. В эти дни, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. И в россии пусть знают: мы восстановим своё, и на каждый удар россии мы ответим - сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что рф завершает подготовку нового массированного удара по энергетике, логистике и объектам жизнеобеспечения. Власти готовят санкции и усиливают ПВО.