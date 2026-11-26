В Словакии депутатка ультраправого движения "Республика" Ливия Павл­икова опубликовала в Instagram stories, в котором расстреливает ЛГБТ-флаг в GTA VI. Оппозиционные силы заявили на неё в полицию, после чего она назвала свой поступок шуткой. Об этом сообщают Denník SME и Plus, передаёт УНН.

Детали

Как сообщается, член ультраправой партии "Республика" Ливия Павл­икова во время игры в GTA VI опубликовала видео, на котором её персонаж стреляет в радужный флаг с надписью "peace".

"Мы ещё не нашли ни одного марша, пока только это", — прокомментировала она кадры со смайликом, плачущим от смеха.

Она также поставила перед собой цель: "У меня 0% игрового опыта, но 100% решимости найти там Прайд-парад", — написала она в четверг в Instagram под фотографией, на которой запечатлела процесс установки игры.

Этот игровой эпизод быстро превратился в политическую тему. Павл­икова отвергала критику, утверждая, что это всего лишь компьютерная игра. При этом она играла в GTA VI даже во время стрима для фанатов, который проводила вместе с евродепутатом Миланом Мазуреком.

Во время стрима прозвучали и различные намёки. После того как евродепутат невольно въехал на машине в воду, Павл­икова поддела его: "Ты что, индеец, который боится воды?".

Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" отреагировала на моменты со стрима.

Депутаты партии Плаваков и Сабо объявили, что подают уголовную жалобу на Павл­икову. При этом они критиковали не только сами кадры из игры, но и последующие реакции на людей, которые обратили на них внимание.

На эту ситуацию отреагировали и организаторы прайд-маршей по всей Словакии. В своём совместном заявлении они осудили действия Павл­иковой и обратили внимание на опасность проявлений ненависти в отношении ЛГБТИ+ людей. По их мнению, речь идёт не просто о невинном развлечении в компьютерной игре, а о поведении, которое следует рассматривать и в более широком социальном контексте.

Напомним

Появилась подборка замечательных мест, которые стоит посетить в GTA VІ. В штате Леонида есть немало уголков, где можно спрятаться от насилия и преступности.