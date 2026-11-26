Венгрия присоединяется к Международной коалиции за возвращение украинских детей, становясь её 54-м членом. Отныне Коалиция объединит все 27 государств Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передаёт УНН.

Благодарю Венгрию и мою коллегу Аниту Орбан за это важное решение. Отныне все 27 государств ЕС являются членами Коалиции. Это чёткий сигнал европейского единства и общей ответственности за возвращение украинских детей, которых Россия незаконно депортировала и принудительно переместила - сообщил Сибига.

По словам министра, Россия не имеет никакого права распоряжаться судьбами детей, изменять их идентичность, лишать их связи с семьями и Родиной. Каждый день промедления с их возвращением — это ещё один день детства, украденный Россией.

Международные усилия должны быть направлены на возвращение каждого украинского ребёнка и обеспечение неотвратимости наказания за эти преступления - резюмировал Сибига.

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