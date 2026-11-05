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Словакия стала 53-м участником коалиции по возвращению детей Украины

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Словакия присоединилась к международной коалиции по возвращению украинских детей. Сибига назвал это сигналом неприятия депортаций Россией.

Словакия стала 53-м участником коалиции по возвращению детей Украины

Словакия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал это решение, передает УНН.

Для украинских детей, которых Россия незаконно депортировала и принудительно переместила, каждый день вдали от Родины — это еще один день детства, который они никогда не смогут вернуть. Их возвращение не может ждать до окончания войны, а их возвращение домой является нашей общей ответственностью. Спасибо Словакии за присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве ее 53-го участника. Каждый новый участник усиливает наши совместные усилия ради возвращения украинских детей на Родину 

— заявил Сибига.

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Глава МИД добавил, что это также является мощным сигналом о том, что международное сообщество не принимает и не будет терпеть незаконную депортацию и принудительное перемещение Россией украинских детей.

Украинские дети никогда не должны становиться разменной монетой. Их возвращение должно быть неотъемлемой составляющей любых усилий, направленных на достижение справедливого мира. Все причастные к совершению этих преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы и впредь будем работать с нашими партнерами, пока каждый украинский ребенок не вернется домой 

— резюмировал Сибига.

50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей30.09.26, 03:55 • 21097 просмотров

Антонина Туманова

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Война в Украине
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